Caravaggio e Gemito: due geni a confronto a Palazzo Zevallos a Napoli

Visita guidata speciale a Palazzo Zevallos tra i capolavori di due grandi artisti tra naturalismo e realismo: Michelangelo Merisi da Caravaggio e Vincenzo Gemito

Domenica 6 febbraio 2022 una speciale visita guidata da non perdere a Napoli. Nello splendido e storico Palazzo Zevallos, oggi sede napoletana delle Gallerie d’Italia, la struttura museale del Gruppo Intesa Sanpaolo, si terrà una visita guidata che metterà a confronto le opere di due grandi artisti ospitate nel museo: Michelangelo Merisi da Caravaggio e di Vincenzo Gemito

Del Caravaggio Palazzo Zevallos ospita l’ultimo dipinto conosciuto, l’ultimo quadro da lui realizzato prima di morire lo splendido “Martirio di Sant’Orsola”.

Alle Gallerie d’Italia di Napoli si trova anche un’importante collezione di opere di Vincenzo Gemito, molte proveniente dalla raccolta dell’avvocato Gabriele Consolazio, prodotte dall’artista tra il 1870 e il 1920, tra terrecotte, bronzi, disegni e quadri. La visita guidata di domenica 6 febbraio ci condurrà attraverso uno speciale itinerario dedicato all’arte creativa di questi due grandi artisti, tra naturalismo e realismo.

Come partecipare alla visita “Due Geni a confronto”

La visita guidata speciale si terrà domenica 6 febbraio 2022 ore 11:00 – 12:00, a Palazzo Stigliano Zevallos a Napoli in via Toledo 185. E’una visita guidata destinata ad un pubblico adulto e per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero verde 800.454229 o via email a info@palazzozevallos.com

Il costo di partecipazione è di 5,00 € a persona, biglietto d’ingresso al museo incluso. Necessario rispettare le disposizioni vigenti per l’emergenza per l’accesso ai musei con green pass e mascherina ffp2. Informazioni e prenotazioni obbligatoria 800.454229.

