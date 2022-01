Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 31 gennaio a venerdì 5 febbraio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 31 gennaio a venerdì 5 febbraio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e vi ricordiamo per alcuni potrebbe essere necessario il super green pass per accedere.

Festa del Capodanno cinese al MANN a Napoli con ingresso gratuito nel pomeriggio

Lunedì 31 gennaio al Mann la Festa di Primavera, il Capodanno Cinese, con esibizioni e dimostrazioni pratiche di tecniche e cultura cinese dalle 10 alle 18. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per festeggiare l’anno della tigre esporrà nell’atrio alle 17 un reperto archeologico iconico: un emblema musivo raffigurante Dioniso fanciullo in groppa a una tigre proveniente dalla casa del Fauno. Di pomeriggio, ingresso gratuito al Museo Nazionale di Napoli. Capodanno Cinese

“Capri e la luce blu” di Stefanie Sonnentag da Feltrinelli a Napoli

Giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli in Via Santa Caterina 23 (piazza dei Martiri) presentazione del libro “Capri e la luce blu”, un prezioso lavoro pubblicato da Rogiosi editore e scritto da Stefanie Sonnentag, che propone al lettore un’inedita e straordinaria guida alla scoperta dell’isola più amata al mondo. Con l’autrice interverranno il gastronomo Claudio Novelli e il giornalista Guido Barendson, che, nella sua prefazione descrive il libro come «una guida letteraria colta e mai pedante, che offre un sentiero da consumare lentamente, una strada lungo la quale si intrecciano ville e scrittori, alberghi e amori, angoli bruciati dal salmastro e passioni divorate dalla carne, acque turchesi e poesie romantiche». Prima della presentazione, sono previsti i saluti istituzionali del Console onorario della Repubblica di Germania Stefano Ducceschi. Un libro arricchito da tantissime fotografie che mostrano panorami, ville immortalate dall’esterno e dall’interno con camere eleganti e sontuose e stradine caratteristiche dell’isola azzurra. CAPRI e la luce blu, Rogiosi Editore di Stefanie Sonnentag Traduzione in inglese di Kenneth White pag 264/colori Prezzo 20 euro Maggiori informazioni

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Giovedì 3 febbraio ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti.– Laura Forte – L’allestimento di “Gladiatori” nei depositi del MANN. “Incontri di Archeologia

La mostra del Comicon Extra “Nero e Le Crociate” nelle Catacombe di San Gennaro

Fino al 31 gennaio 2021 nelle Catacombe di San Gennaro di Napoli sarà visibile gratuitamente la mostra “Nero. Le Crociate e la leggenda del Djinn” a cura di Alessandro di Nocera che è inserita nel cartellone del Comicon Extra, il festival internazionale del Fumetto di Napoli. La mostra “Nero e Le Crociate”

