A Napoli riparte la stagione del Teatro Serra di Fuorigrotta

Al via la stagione 2022 del Teatro Serra di via Diocleziano a Fuorigrotta con spettacoli proposti a soli 10 euro e un cartellone improntato alla sperimentazione. Si inizia con Ossa del collettivo Nigredo

Ripartono per il 2022 gli spettacoli del Teatro Serra di via Diocleziano a Fuorigrotta con un cartellone improntato alla sperimentazione, con corsi di recitazione, la seconda edizione del “Premio Serra – Campi Flegrei” e un nuovo canale YouTube (Teatro Serra), per raccontare le attività legate al Premio.

Lo spazio teatrale di Fuorigrotta, che si trova a Via Diocleziano 316, nelle vicinanze dell’Osservatorio Vesuviano propone per questa nuova stagione 2022 quattro spettacoli tutti improntati alla ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi. Le rappresentazioni si terranno durante i fine settimana, dal venerdì alla domenica e il biglietto di ingresso verrà proposto a soli 10€.

Gli spettacoli della stagione 2022 al Teatro Serra

28, 29 e 30 gennaio 2022 – “Ossa” – uno spettacolo del collettivo Nigredo ispirato ad una favola inuit. Testo e regia di Paola Maria Cacace che è anche interprete insieme con Veronica D’Elia, Caterina Ardizzon, autrice delle illustrazioni e Paolo Montella, musicista e autore delle musiche.

– uno spettacolo del collettivo Nigredo ispirato ad una favola inuit. Testo e regia di Paola Maria Cacace che è anche interprete insieme con Veronica D’Elia, Caterina Ardizzon, autrice delle illustrazioni e Paolo Montella, musicista e autore delle musiche. 11, 12 e 13 febbraio 2022 – “La misteriosa scomparsa di W” – di Stefano Benni, con Giulia Piscitelli, per la regia di Mauro Palumbo.

– di Stefano Benni, con Giulia Piscitelli, per la regia di Mauro Palumbo. 11,12 e 13 marzo 2022 – “Le Signore” con Margherita Romeo e Sarah Paone, dirette da Ludovica Rambelli e Victoria De Campora un testo satirico sulla società contemporanea di Roberto del Gaudio

con Margherita Romeo e Sarah Paone, dirette da Ludovica Rambelli e Victoria De Campora un testo satirico sulla società contemporanea di Roberto del Gaudio 8, 9 e 10 aprile 2022 – “Gaetano, favola anarchica” – storia di Gaetano Bresci l’anarchico che nel luglio del 1900 uccise il Re Umberto I, raccontata attraverso la favola di Gianni Rodari “A toccare il naso del re”. testo e regia di Riccardo Pisani con Nello Provenzano. Musiche originali di Lenny Pacelli. Elementi di scena a cura di Francesca Rota.

Insieme con la stagione teatrale partirà anche la seconda edizione del bando del “Premio Serra – Campi Flegrei” alla vocazione teatrale, per monologhi. Due le sezioni previste: Attrici/Attori e, novità dell’edizione 2022 e Autrici/Autori per altrettante categorie di concorso (migliore monologo dal vivo e migliore monologo inedito).

La stagione del Teatro Serra: prezzi, orari e date

Quando: date indicate- Spettacoli dal venerdì alla domenica – venerdì e giovedì ore 20:00, domenica ore 18:00

date indicate- Spettacoli dal venerdì alla domenica – venerdì e giovedì ore 20:00, domenica ore 18:00 Dove: Teatro Serra: Via Diocleziano 316 – Napoli (zona Fuorigrotta adiacente all’Osservatorio Vesuviano);

Teatro Serra: Via Diocleziano 316 – Napoli (zona Fuorigrotta adiacente all’Osservatorio Vesuviano); Prezzo biglietto: 10€. Posti limitati

10€. Posti limitati Contatti e informazioni: per tutte le attività e prenotazioni agli spettacoli: teatroserra@gmail.com, 347 8051793, 320 3348355 – accesso come da normativa vigente. Associazione Culturale Teatro Serra Napoli

