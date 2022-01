Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 28 al 30 gennaio 2022

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 28 al 30 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Sempre tanti eventi in città rispettando le normative in vigore e con la massima prudenza. A Napoli e nelle vicinanze musei, spettacoli e visite guidate e aperti anche i ristoranti e i cinema con le limitazioni in vigore e disponibili anche tanti locali che fanno anche delivery. Di seguito gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Per alcuni eventi l’accesso è solo con Super Green pass. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi per bambini, Eventi particolari, Mostre e una piccola guida a Dove mangiare nel weekend

Gli altri eventi del weekend dal 28 al 30 gennaio 2022

Visite guidate e luoghi da visitare in città

Aperitivi a regola d’arte: aperitivo e visita guidata nei luoghi più belli di Napoli

Ogni weekend, fino a fine marzo, visite con guide per scoprire i luoghi più belli di Napoli, dopo un aperitivo. 29 e 30 Gennaio Aperitivo a San Martino. Aperitivi a regola d’arte

Visite ai palazzi storici utilizzati nei film: la “casa” del film i Fratelli De Filippo

Domenica 30 gennaio una interessante visita guidata a Palazzo Grauso , scelto come location de “I fratelli De Filippo”. La casa dei Fratelli De Filippo

Itinerario Napoletano: visite guidate sulle orme di Aniello Falcone

Visite guidate alla scoperta delle straordinarie opere di Aniello Falcone, “il Velàzquez di Napoli”, e delle bellezze del Museo Diocesano prossima sabato 29 gennaio Visite alla mostra su Falcone.

Visite guidate gratuite a gennaio al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato a Santa Chiara con esperti in uno dei luoghi più belli di Napoli Prossima Sabato 29 gennaio. Visite Chiostro di Santa Chiara

Festa del Capodanno cinese al MANN a Napoli con ingresso gratuito nel pomeriggio

Il 31 gennaio al Mann la Festa di Primavera, il Capodanno Cinese, con esibizioni e dimostrazioni pratiche di tecniche e cultura cinese. Di pomeriggio, ingresso gratuito Capodanno Cinese

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

Concerto al Teatro San Carlo di Napoli per la Giornata della Memoria 2022

Giovedì 27 gennaio al San Carlo si terrà un concerto straordinario in occasione della Giornata della Memoria dal titolo “Il tempo della Fine”. Concerto al Teatro San Carlo

Vox Mundi, concerti gratuiti a Castel dell’Ovo a Napoli

il 28 e 29 gennaio 2 giorni di musica gratuita a Castel dell’Ovo: concerto di Mimmo Maglionico e i Pietrarsa e quello di Lalla Esposito e Massimo Masiello. Vox Mundi, concerti gratuiti

Edoardo Bennato al Teatro Augusteo di Napoli con Peter Pan Rock ’n’ Roll tour

Un grande tour Peter Pan Rock ’n’ Roll tour per i 40 anni del leggendario album “Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato: Teatro Augusteo – 1 febbraio Peter Pan Rock’n’roll.

Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Gaetano Donizetti al San Carlo

Fino al 29 gennaio 2022 torna sul palco del Teatro San Carlo di Napoli il capolavoro di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor. Teatro San Carlo

Eventi per bambini e famiglie nel weekend

Teatro dei Piccoli – Foto Pino Mitraglia

Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli con tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori a partire dai 3 anni. programma gennaio-febbraio

Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia

Inaugurata l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio con pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio

Bellini Kids: al Teatro Bellini anche spettacoli e laboratori per bambini fino a giugno dedicati ai più piccini. 29 e 30 gennaio (la fantasia galoppa) Bellini Kids

fino a giugno dedicati ai più piccini. 29 e 30 gennaio (la fantasia galoppa) A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro – ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

Eventi particolari che si tengono a Napoli

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata all’Archeologia con incontri dal taglio accattivante per tutti . Prossimo 27 gennaio “Incontri di Archeologia

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 24 al 29 gennaio

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Sempre tanti eventi ogni weekend a Città della Scienza a Napoli – Aperto al pubblico dal martedì alla domenica il grande Scienze Center Città della Scienza

Aperto al pubblico dal martedì alla domenica il grande I Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a gennaio 2022 a Napoli nei weekend nelle piazze con tanti ottimi prodotti locali Le date e le piazze

a Napoli nei weekend nelle piazze con tanti ottimi prodotti locali Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi gratuiti di lingua napoletana 15 incontri settimanali Prossimo 26 gennaio. Corsi di lingua napoletana

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare

Le opere di Andrea Bolognino in mostra al Museo di Capodimonte di Napoli

24 opere di Andrea Bolognino, artista napoletano fino al 15 marzo nel Museo di Capodimonte. Andrea Bolognino a Capodimonte

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

Rethinking Nature al Museo Madre di Napoli: 40 artisti ripensano la natura e l’arte

Fino al 2 maggio al Madre di Napoli la mostra Rethinking Nature, una mostra multidisciplinare sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e della contemporaneità Rethinking Nature

A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

La grande bellezza dell’antica Pompei in mostra al Tokyo National Museum

In Giappone, al Tokyo National Museum di Tokio fino al 3 aprile, una grande mostra itinerante con alcune delle tante meraviglie dell’antica Pompei, Tokyo National Museum

Succede a Napoli in questo periodo

Anche Air France elogia Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare

Air France, la compagnia di bandiera francese, una delle più grandi al mondo elogia Napoli e i suoi splendidi dintorni e le dedica molto spazio nella sua guida online Air France su Napoli

Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022

La CNN, la grande emittente televisiva statunitense, indica Napoli come una meta assolutamente da vedere nel nuovo anno. Ed è l’unica città italiana “22 top destinations to visit in 2022”

Ritorna l’Amica Geniale: la 3° stagione in onda su RAI 1 a febbraio 2022 – La terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta arriverà su RAI 1 a inizio febbraio l’Amica Geniale 3

La terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta arriverà su RAI 1 a inizio febbraio Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori:

trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Ciro Priello di The Jackal sarà il conduttore del PrimaFestival di Sanremo con Roberta Capua e Paola Di Benedettosu Rai1 da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio 2022 Festival di Sanremo 2022

sarà il conduttore del PrimaFestival di Sanremo con Roberta Capua e Paola Di Benedettosu Rai1 da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio 2022 Saldi invernali a Napoli e in Campania dal 5 gennaio al 1 marzo 2022 . Saldi invernali a Napoli e in Campania

dal . Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il cast originale Vent’anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de Paris

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Le Pizzeria da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie e Pasticcerie da non perdere

