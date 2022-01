Festa del Capodanno Cinese al MANN di Napoli con ingresso gratuito nel pomeriggio

Lunedì 31 gennaio al Mann si festeggia la Festa di Primavera con esibizioni e dimostrazioni pratiche di tecniche e cultura cinese e, di pomeriggio, ingresso gratuito al grande museo napoletano

Anche quest’anno si festeggerà a Napoli la Festa di Primavera, che è conosciuta in occidente come Capodanno Cinese, una delle festività tradizionali cinesi più importanti. Il Capodanno Cinese è basato sui cicli lunari e, nel 2022 cadrà il 1 febbraio, giorno in cui inizierà l’Anno della Tigre, animale simbolo di sicurezza, leadership e impetuosità.

Anche quest’anno, per motivi di sicurezza, non ci saranno le belle manifestazioni e sfilate cui eravamo abituati, ma si terranno comunque una serie di eventi e dimostrazioni presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel giorno della vigilia di capodanno, Lunedì 31 gennaio 2022 dalle 10.00 alle 18.30.

In quel giorno ci saranno esibizioni e dimostrazioni pratiche di tecniche e cultura cinese volute per avvicinare in maniera attiva il pubblico alla millenaria tradizione orientale.

Il Programma della Festa di Primavera 2021 al MANN di Napoli

10:00 – 18:30 – Dimostrazione pratica di Mahjong

10:00 – 18:30 – Dimostrazione pratica di Intaglio della carta

10:00 – 18:30 – Dimostrazione pratica di Calligrafia

10:30 – 16:30 – Dimostrazione esperienziale “La Cultura del Tè”

16:00 – 16:30 – Esibizioni musicali

16:50 – 17:00 – Apertura del Capodanno Cinese

17:00 – 17:30 – Saluti istituzionali

18:00 – Dimostrazione di Taijiquan Stile Chen Xiaojia

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per festeggiare l’anno della tigre esporrà nell’atrio un reperto archeologico iconico: un emblema musivo raffigurante Dioniso fanciullo in groppa a una tigre proveniente dalla casa del Fauno. Il reperto sarà presentato nell’atrio del museo alle ore 17:00 che corrispondono alla mezzanotte di Pechino, alla presenza del direttore del Mann e delle autorità intervenute.

Come accedere al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

L’ingresso al MANN è previsto solo per i possessori di Green Pass rafforzato e indossando mascherina ffp2 .

è previsto solo per i possessori di . Il biglietto sarà gratuito per gli studenti dell’Università Orientale di Napoli

dell’Università Orientale di Napoli Dalle ore 17.00 sarà gratuito per tutti i visitatori

Per partecipare agli eventi e dimostrazioni bisogna prenotarsi sul sito ufficiale dove si troveranno tutte le informazioni sull’evento

