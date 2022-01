Al Teatro Mercadante di Napoli “A che servono questi quattrini”

Una divertente commedia al Mercadante che fu rappresentata per la prima volta nel maggio del 1940 dalla compagnia di Eduardo De Filippo a Roma e due anni dopo ne fu tratto anche un film interpretato da Eduardo e Peppino De Filippo.

Dal 2 al 6 febbraio 2022 al Teatro Mercadante di Napoli riprendono le recite di “A che servono questi quattrini” la commedia di Armando Curcio con la regia di Andrea Renzi: recite previste ad inizio dell’anno al San Ferdinando e poi sospese per l’emergenza.

Cinque serate da mercoledì 2 a domenica 6 febbraio 2022 per una commedia godibile prodotta dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e La Pirandelliana che vede in scena una bella e affiatata compagnia composta da Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Chiara Baffi, Luciano Saltarelli, Fabrizio La Marca diretti dal regista e attore Andrea Renzi.

“A che servono questi quattrini” un piano paradossale per dimostrare che i soldi non servono

La divertente commedia, scritta nel 1940 da Armando Curcio fu in origine portata in scena al teatro Quirino di Roma l’8 maggio 1940 dalla compagnia di Eduardo De Filippo e due anni dopo, nel 1942, fu anche girato un film, diretto dal regista Esodo Pratelli e interpretato da Eduardo e Peppino De Filippo.

La vicenda ci narra del Marchese Parascandolo, detto il Professore, che per dimostrare le sue teorie, bizzarre e controcorrente, pensa ad un piano paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro. Scritta in un brutto periodo in cui l’Italia sarebbe entrata a breve in guerra, la commedia ebbe comunque un discreto successo di pubblico e ne fu anche tratto un film con i De Filippo e, tra gli altri, Clelia Matania e Paolo Stoppa.

E anche oggi è una commedia godibilissima, in un periodo particolare tra truffe internazionali, fallimenti di banche, spread e tanto altro, abilmente riportata sulla scena dal regista Andrea Renzi.

Gli spettacoli si terranno mercoledì 2 e venerdì 4 febbraio ore 21.00; giovedì 3 febbraio ore 17.00; sabato 5 febbraio ore 19.00; domenica 6 febbraio ore 18.00

Maggiori informazioni Teatro Mercadante Napoli | Biglietteria: tel. 081.5513396 | e.mail: biglietteria@teatrodinapoli.it

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.