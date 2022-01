CineMercoledì: i migliori film francesi in lingua originale all’Istituto Grenoble di Napoli

Ingresso gratuito per gli studenti alla rassegna di film francesi in lingua originale al Grenoble di Napoli. I migliori titoli della cinematografia attuale d’oltralpe a Napoli

Al via la rassegna CineMercoledì all’Istituto Francese Grenoble di Napoli che prevede, ogni mercoledì alle ore 19.30, la proiezione dei migliori film francesi di oggi in versione originale con sottotitoli in italiano.

La rassegna si svolgerà presso i locali dell’Institut français di Napoli Grenoble in Via Francesco Crispi 86 e prevede l’accesso gratuito per studenti in generale e per quelli dell’Istituto. Prezzo al pubblico 5 euro o tariffa ridotta in alcuni casi. L’accesso ai locali dell’Istituto è possibile solo con Super Green Pass e Mascherina ffp2. Possibiltà di acquistare il biglietto in prevendita online.

Programma della rassegna Cine Mercoledì

I film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli italiani. Il programma della rassegna fino a febbraio è il seguente

mercoledì 19 Gennaio ore 19,30 – Annette di Leos Carax – Miglior regia Cannes 2021

Miglior regia Cannes 2021 mercoledì 26 Gennaio ore 19,30 – Man­Di­Bu­Les ( Due Uo­Mi­Ni e una mosca ) di Quentin Dupieux – Presentato alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia, una commedia esilarante al limite dell’assurdo

( ) Presentato alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia, una commedia esilarante al limite dell’assurdo mercoledì 2 febbraio ore 19,30 – Play­Li­St di Nine Antico – Il primo lungometraggio di Nine Antico, affermata illustratrice e autrice di fumetti

– Il primo lungometraggio di Nine Antico, affermata illustratrice e autrice di fumetti mercoledì 9 febbraio ore 19,30 – Médecin De Nuit di Elie Wajeman – Un triller che ci parla di

Un triller che ci parla di Mikaël un medico notturno che cura pazienti provenienti da quartieri difficili e quelli che nessuno vuole vedere

mercoledì 16 febbraio ore 19,30 – La Fine Fleur (La Signora delle rose) di Pierre Pinaud – Eve Vernet è stata per anni la più grande coltivatrice di rose di Francia. Oggi però si trova sull’orlo della bancarotta.

Eve Vernet è stata per anni la più grande coltivatrice di rose di Francia. Oggi però si trova sull’orlo della bancarotta. mercoledì 23 febbraio ore 19,30 – Tu mérites un amour di Hafsia Herzi – Primo lungometraggio da regista dell’attrice francese, con origini tunisine e algerine, Hafsia Herzi, una riflessione poetica sull’essere

CineMercoledì al Grenoble: prezzi, orari e date

Quando : ogni mercoledì alle 19,30 fino a fine febbraio 2022

: ogni mercoledì alle 19,30 fino a fine febbraio 2022 Dove: Institut français Napoli Grenoble Via Francesco Crispi 86 Napoli

Institut français Napoli Grenoble Via Francesco Crispi 86 Napoli Prezzo biglietto: 5 € – 3€ tariffa ridotta – gratis studenti

5 € – 3€ tariffa ridotta – gratis studenti Contatti e informazioni: Institut français Grenoble – 081 761 62 62 – Accesso solo con Super Green Pass e Mascherina ffp2

