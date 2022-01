Giovanni Allevi in concerto al Teatro Augusteo di Napoli con Estasi Tour

Nella grande sala del Teatro Augusteo di Napoli le stupende musiche per pianoforte di Giovanni Allevi in un concerto straordinario a cui non sui può rinunciare

Il bravissimo e straordinario Giovanni Allevi sarà in concerto a Napoli giovedì 3 marzo 2022 al Teatro Augusteo con il suo Estasi Tour il live piano solo 2022.

Un particolare e straordinario tour in cui Allevi, con il suo pianoforte, ci presenterà i nuovi brani del suo progetto discografico “Estasi”. Un emozionante viaggio dell’anima, attraverso le sue bellissime musiche di pianoforte per toccare dal vivo il più sublime degli stati di coscienza della condizione umana.

Estasi Tour il live piano solo 2022: una musica sublime

Giovanni Allevi è un maestro del pianoforte e le sue musiche sono sempre molto coinvolgenti. Ed anche questo nuovo lavoro discografico sarà un’occasione straordinaria per avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell’estasi.

Una sala in penombra con la bella musica di Allevi che vibra nell’aria, ci farà provare suggestioni magnifiche con brani stupendi come “Kiss me again” o “Prog me” o ancora “My Angel” e tanti altre musiche che hanno reso Giovanni Maestro Allevi tra gli artisti più apprezzati al mondo. E, nella grande sala del Teatro Augusteo di Napoli non mancherà anche “Our Future“, presentato in anteprima da Earth Day European Network a Glasgow e rappresentativo sul futuro della terra. Un concerto straordinario a cui non sui può rinunciare.

Giovanni Allevi in concerto a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: giovedì 3 marzo 2022 ore 21

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D'Aosta, 263 , Napoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli Prezzo biglietto: poltronissima € 48.00 – poltrona € 43.00 – galleria€ 29.00 – Acquista i biglietti per il Teatro Augusteo

Teatro Augusteo – 081 414243

