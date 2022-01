Ciro Priello di The Jackal sarà il conduttore del PrimaFestival di Sanremo 2022 su RAI 1 insieme a Roberta Capua e Paola di Benedetto

Il divertentissimo attore degli Jackal, Ciro Priello, condurrà assieme a Roberta Capua e Paola di Benedetto il PrimaFestival di Sanremo 2022. I due napoletani anticiperanno il Festival con curiosità, interviste e novità su quello che accadrà subito dopo nella serata del Festival

Li ha scelti proprio Amadeus, il direttore artistico e conduttore del 72° Festival di Sanremo ed è contentissimo della scelta. Saranno infatti Ciro Priello di The Jackal, Roberta Capua e Paola Di Benedetto i tre nuovi conduttori del programma su Rai1 che da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio 2022 anticiperà la serata del Festival di Sanremo 2022 offrendo al pubblico anticipazioni, interviste e curiosità. E con la presenza di Priello sarà un evento divertente da non perdere.

Il PrimaFestival di Sanremo 2022 è un’anteprima del Festival, che andrà in onda dalle 20.35 alle 20.45 prima di tutte le serate ufficiali del Festival di Sanremo 2022: “anticiperà” in diretta la trasmissione del festival con interviste, anticipazioni,gag e gossip sui cantanti in gara e su tutto quello che accade al Festival. E’ una trasmissione breve che, dal 2017, va in onda con successo prima dell’inizio di ogni serata e subito dopo l’edizione della sera del Tg1 con gag, interviste e tanto altro raccontando anche le emozioni, le paure e le sensazioni dei cantanti che dopo qualche minuto affronteranno la diretta di un festival visto da milioni di persone in tutto il mondo. Nel 2020 assieme a Ema Stokholma ci sono stati anche i napoletani Gigi e Ross a condurre la striscia del festival.

Due napoletani e una vicentina per condurre il PrimaFestival 2022

Sempre più presente in TV il bravissimo Ciro Priello attore dei The Jackal nel 2021 è stato vincitore della divertentissima prima edizione di LOL su Amazon Prime Video, che riprenderà a breve, e poi anche concorrente del Tale e Quale Show 2021. E il 2022 inizia benissimo per Priello.

Altra napoletana e volto storico della Tv è Roberta Capua, nata a Napoli nel 1968 e eletta Miss Italia 1986 e classificatasi seconda a Miss Universo 1987. E’ da anni una conduttrice televisiva affermata e ultimamente ha presentato Estate in diretta con Gianluca Semprini.

Paola Di Benedetto, è vicentina del 1997 ed è una novità per la RAI: è passata da Madre Natura a Ciao Darwin ad altre trasmissioni e poi era una conduttrice di Rtl 102.5.

