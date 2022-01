Notturno a Pietrarsa: spettacolo itinerante fra i padiglioni del Museo Ferroviario

Uno spettacolo itinerante di sera tra la grande storia del Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa tra locomotive storiche, treni reali e littorine d’epoca. Uno spettacolo di successo e un bel viaggio nella storia che si ripete da 5 anni

Domenica 16 Gennaio 2022, alle 19,30, si svolgerà “Notturno a Pietrarsa”, uno spettacolo itinerante fra i padiglioni del Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa. I partecipanti troveranno una viaggiatrice dell’800 che li accompagnerà durante tutto lo spettacolo, raccontando la grande storia del sito e le storie che vedranno durante l’evento.

Poi, Re Ferdinando II, parlerà della ferrovia Napoli-Portici, la prima in Italia, e si rivivrà il drammatico eccidio di Pietrarsa con un corto teatrale fra le locomotive, conoscendo anche la storia di un mendicante ai tempi del dopoguerra e poi tanto, tanto altro. Uno spettacolo itinerante che è un contenitore di memoria con momenti altamente drammatici, altri più divertenti e altri nostalgici.

Uno spettacolo che viene ripetuto con successo da anni

Notturno a Pietrarsa è uno spettacolo scritto e diretto da Antonio Ruocco, con le fonti storiografiche di Antonio Raia, ed è svolto in collaborazione con la Fondazione FS e il Museo di Pietrarsa. E’ anche il primo spettacolo itinerante mai realizzato al Museo di Pietrarsa: è infatti, andato in scena per la prima volta, 5 anni fa.

Un evento che ha come tema principale il viaggio, inteso come viaggio nella storia, nei ricordi, nella memoria e nel museo: da re Ferdinando II al drammatico e commovente eccidio di Pietrarsa, passando per la littorina.

Notturno a Pietrarsa è uno spettacolo da non perdere che ci farà conoscere la storia del grande museo e dei suoi padiglioni assieme agli attori Paola D’Uva, Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Diego Consiglio, accompagnati dalle musiche popolari di Enzo Esposito e Mario Guarino.

Notturno a Pietrarsa: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 16 Gennaio 2022 alle 19,30 Dove: Museo di Pietrarsa Traversa Pietrarsa, San Giovanni a Teduccio Napoli Prezzo biglietto: Euro 16,00 (compreso biglietto d’ingresso al museo) Parcheggio convenzionato a 30 mt dal museo Contatti e informazioni: informazioni e prenotazione obbligatoria con whatsapp al num.342.732.97.19. Per partecipare allo spettacolo è necessario essere in possesso di super green pass e mascherina ffp2. Evento Ufficiale



