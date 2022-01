L’Abisso con Davide Enia in scena al Teatro Bellini di Napoli

Abisso è uno straordinario spettacolo teatrale di e con Davide Enia che riesce a raccontare una delle più grandi tragedie della nostra contemporaneità attraverso la vita

Da martedì 11 a domenica 16 gennaio 2022 il Teatro Bellini di Napoli ospita Davide Enia che porta in scena il suo spettacolo dal titolo “L’Abisso”. Uno spettacolo drammatico ma straordinario, una performance-testimonianza in cui Davide Enìa racconta la sua esperienza d’incontro con i migranti.

«Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più. Io ero senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. La Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e dei documentari».

Una testimonianza- performance eccezionale, racchiusa in uno spettacolo, di cui Davide Enia è autore, regista e attore, e con cui ha incantato il pubblico dei più prestigiosi teatri italiani. Sul palco con lui le musiche originali eseguite dal vivo dalla doppia chitarra (acustica ed elettrica) di Giulio Barocchieri accompagnano uno straordinario flusso di emozioni.

Abisso racconta il dramma dei migranti attraverso la vita

La storia di Davide Enia, dopo quel primo sbarco, è ambientata a Lampedusa, isola in cui l’artista ha trascorso molto tempo per raccogliere testimonianze reali, per parlare con i pescatori, con il personale della Guardia Costiera, con i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori, per provare a comprendere fino in fondo e per riuscire a raccontare le drammatiche storie che sono confluite in questo straordinario spettacolo dal titolo l’Abisso.

Prima c’è stato un romanzo “Appunti per il Naufragio” in cui la vicenda degli sbarchi si è intreccia con le vicende personali sue e dei suoi familiari e amici, in un racconto tragico in cui non mancano i momenti leggeri, a tratti comici. Poi è arrivato “Abisso” uno straordinario spettacolo teatrale che riesce a raccontare una delle più grandi tragedie della nostra contemporaneità attraverso la vita. Da non perdere.

L’Abisso di e con Davide Enia: prezzi, orari e date

Quando: Da martedì 11 a domenica 16 gennaio 2022

Dove: Teatro Bellini via Conte di Mola Napoli

Prezzo biglietto: da 15 a 25 € – Under29 15€ migliore posto disponibile

Contatti e informazioni: Teatro Bellini di Napoli

