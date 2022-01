4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 7 al 9 gennaio 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 7 al 9 gennaio 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Venerdi 7, Sabato 8 e Domenica 9 gennaio – La magia delle luci del Decumano Sommerso

Un nuovo e straordinario percorso nel sottosuolo del Centro Antico a Napoli. Sotto il decumano maggiore di via Tribunali, a 35 metri di profondità, c’è il Museo dell’Acqua un percorso originale di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani. 1km di storia, archeologia e giochi di luci e esperienze immersive. Un vero e proprio ‘Decumano sotterraneo’, una strada nel sottosuolo di Napoli che ci consente di seguire l’antico tracciato dell’Acquedotto della Bolla e di ammirarne due importanti cisterne, la cosiddetta ‘Cisterna delle anguille’ e poi la ‘Sala delle onde’. Una percorso straordinario che solo a Napoli è possibile. Poi, nella zona dove è allestito l’originale museo, tanti progetti e manufatti originali dei vari e antichi acquedotti napoletani.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Venerdi 7, Sabato 8 e Domenica 9 gennaio – Visite accompagnate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. Le visite si effettuano anche negli altri giorni- per il weekend è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni 3333722924 – 081 192 30 565 – (servizio WhatsApp sempre attivo)

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 9 gennaio – Il racconto della città al Festival delle scale di Napoli

Al Festival delle Scale di Napoli “il racconto della città: le scale di Sedile di Porto dal Cerriglio ai Banchi Nuovi” attraverso le scale di Santa Barbara e dei Santi Demetrio e Bonifacio fino alla basilica di San Giovanni Maggiore. Una bella visita guidata organizzata nell’ambito del Festival delle scale di Napoli, un bell’evento che quest’anno è alla sua X edizione e che ci ha proposto passeggiate guidate tra le tante scale della città con anche incontri musicali e simpatiche camminate narrate. Il festival è dedicato quest’anno al tema della partecipazione.

L’evento è a cura di Gabriella Guida dell’Associazione Napoletana Beni Culturali a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10.30 in Piazza Bovio, lato Palazzo della Borsa a Napoli

Contributo : 8 euro

Organizzazione : Gabriella Guida dell'Associazione Napoletana Beni Culturali Prenotazione Obbligatoria benicult@gmail.com o whatsapp al 3358236123

Maggiori Informazioni: Festival delle Scale

Sabato 8 gennaio – La straordinaria mostra su Tutankhamon

Nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo a Napoli una mostra da non perdere: “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità” per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più conosciuto al mondo Tutankhamon . A Castel dell’Ovo troveremo oltre sessanta reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze e circa 100 repliche ufficiali degli oggetti più importanti provenienti dal tesoro del faraone che fu ritrovato nel 1922, tutti pezzi di pregevole fattura realizzati al Cairo, in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie Tra questi ci sarà anche il trono d’oro, il carro da guerra, i sarcofagi, i vasi canopi e la famosa maschera d’oro che potremo ammirare da vicino oltre ai 60 reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – 8 gennaio – ore 16,30 Castel dell’Ovo via Eldorado Napoli

Contributo : 12 euro a persona e da aggiungere biglietto gruppo x mostra 10€ – utilizzo radio sanificate

Organizzazione : Megaride Art – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, gel disinfettante Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Venerdì, Sabato e domenica 7,8 e 9 gennaio – Aperivisite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Le Aperivisite sono delle particolari visite serali con Aperitivo nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Un evento che si ripete oramai da tempo e che riscuote sempre un grande successo. L’AperiVisita è una speciale e suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città. Le Catacombe, infatti, oltre ad essere una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città sono anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Una straordinaria discesa nella bellezza del mistero, tra arcosoli, mosaici e affreschi, in uno dei luoghi più antichi e particolari della città che si trova sulla collina di Capodimonte adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio. Un evento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e che sarà arricchito dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr, due eccellenze del Rione Sanità.

L’evento è a cura delle Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli (parcheggio gratuito a pochi metri)

Contributo : €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli –info e Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14

Maggiori Informazioni: Aperivisita alle Catacombe

