Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 17 al 19 dicembre 2021

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 17 al 19 dicembre 2021, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Sempre tanti eventi in città rispettando le normative in vigore e con la massima prudenza. Tutto riaperto a Napoli e nelle vicinanze tra musei, spettacoli e visite guidate e aperti anche i ristoranti e i cinema e se proprio ci va una buona pizza o una cena o un bel panino possiamo mangiarlo all’aperto o al chiuso distanziati o ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il anche delivery. Di seguito gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato venerdì. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Green pass.

Gli eventi da non perdere a Napoli nel weekend dal 17 al 19 dicembre 2021

La Città del Presepe, spettacolo itinerante e interattivo a villa Campolieto

Domenica 19 dicembre 2021, nella splendida Villa Campolieto ad Ercolano si terrà La Città del Presepe, uno spettacolo itinerante da non perdere, sulle simbologie dei pastori del presepe napoletano. La Città del Presepe

Al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie opere di David LaChapelle

Dall’8 Dicembre 2021 al 6 Marzo 2022 al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie foto e opere di David LaChapelle, il grande fotografo e artista americano, che lavorò con Andy Warhol. La mostra è un’installazione site specific che include opere mai esposte prima, Al Maschio Angioino David LaChapelle

Viaggio nella storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante nella Reggia di Portici

Ritorna, a grande richiesta Sabato 18 Dicembre 2021, alle ore 17.15 e alle 19.00, l’evento “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II”, uno spettacolo itinerante che percorre oltre 100 anni della grande storia di Napoli e dei Borbone. spettacolo itinerante a Portici

Giochi a Regola d’arte, appuntamenti per bambini tra i tesori di Napoli

Tanti eventi fino a Natale con Giochi a Regola d’arte una serie di straordinari ed interessanti appuntamenti con eventi ludico culturali, per bambini dai 7 ai 12 anni nei grandi musei di Napoli Giochi a Regola d’arte

È aperto a tutti quanti. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos a Napoli

Fino al 5 gennaio 2022 a Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli, la nuova edizione natalizia di “E’ aperto a tutti quanti: A Christmas Carol”, che prevede, in versione natalizia, un ricco programma di concerti gratuiti di musica lirica, sinfonica e jazz Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Art Days: 4 giorni dedicati all’arte contemporanea a Napoli e in Campania

Dal 16 al 19 dicembre 2021 arriva a Napoli e in Campania Art Days Campania una grande manifestazione che ci propone un dialogo di 4 giorni dedicati all’arte contemporanea con 51 eventi tra 25 gallerie, 13 spazi indipendenti, 3 musei, 4 fondazioni con anche associazioni, curatori e collezionisti. Art Days a Napoli e in Campania

A Napoli la Mostra d’Arte Presepiale nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino

Torna la mostra gratuita sui presepi tra le più belle di Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, fino all’8 gennaio 2022. La 35^ edizione è sempre organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe Mostra d’Arte Presepiale

Natale nel Parco nella ex base Nato di Bagnoli con mercatini, concerti e eventi gratuiti

Fino al 6 gennaio 2022 nei grandi spazi all’aperto e al chiuso del Parco San Laise, la ex base Nato di Bagnoli a Napoli si terrà la manifestazione Natale al Parco con tanti eventi gratuiti e tante iniziative Natale al Parco

Ri-Nascita: a Napoli tanti eventi natalizi gratuiti in tutti i quartieri

Dall’8 dicembre al 24 dicembre 2021 eventi gratuiti in tutte e 10 le Municipalità cittadine con un programma chiamato ‘RI-nascita’ per un totale di 14 eventi per ogni municipalità. I prossimi nei giorni 17-18-19 e 24. dicembre Ri-Nascita: a Napoli

Mann For Kids: laboratori didattici gratuiti per bambini al MANN

Ricominciate, in sicurezza, le iniziative gratuite per bambini del MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Fatti mandare al MANN” che prevede eventi gratuiti fino a giugno 2022 Prossimo Domenica 19 Dicembre 2021– Animali sacri Fatti mandare al MANN”

I Concerti per Federico: concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti

E’ iniziato il programma di ‘Concerti per Federico’ della Nuova Orchestra Scarlatti per la stagione 2021/2022. Sei concerti gratuiti da non perdere nei luoghi più belli. Prossimo 21 dicembre 2021 I Concerti per Federico

Le belle luminarie per il Natale 2021 a Napoli

Finalmente di nuovo si vedono a Napoli delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a questa bella festa del Natale che sta per arrivare. La Camera di Commercio di Napoli ha illuminato ben 140 chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli. Le foto più belle luminarie per il Natale a Napoli

Un grande Villaggio di Natale nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Fino al 9 gennaio 2022 anche a Napoli ci sarà uno straordinario Villaggio di Natale nella grande area del Parco Robinson all’interno della Mostra D’Oltremare di Napoli. Il Magico Parco di Santa Claus

Reggia Express: in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Ripartono i treni storici in Campania per farci scoprire le bellezze del territorio con i treni storici. Al via il Reggia Express che, dal centro di Napoli ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta: su convoglio d’epoca, con Locomotiva Elettrica e Carrozze Anni ’30 “Centoporte” e Corbellini. (prezzo 4 € a tratta) prossimo sabato 18 dicembre Reggia Express

Maldestro e altri cantautori napoletani in concerto al Teatro Bolivar

Inizia con la buona musica made in Napoli la nuova stagione del Teatro Bolivar a Materdei, con quattro eccezionali concerti che presentano i migliori protagonisti della scena musicale e cantautoriale napoletana. 16 dicembre 2021 – Sollo & Gnut – “L’orso ‘nnamurato”” Concerti al Teatro Bolival

Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia

Inaugurata l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio che ci farà vivere un’esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio

I giorni delle Calende: rassegna di spettacoli della tradizione a cura di Carlo Faiello

Si terrà a Napoli dal 3 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 “I giorni delle Calende”, una rassegna artistica a cura di Carlo Faiello nel solco della tradizione napoletana. Prossimi spettacoli 16,17,18 e 19 dicembre I giorni delle Calende

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

E’ iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

“Dante a Palazzo Reale”: una mostra da non perdere al Palazzo Reale di Napoli

Fino al 31 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli la Mostra “Dante a Palazzo Reale” con stupendi dipinti appena restaurati che si ispirano alla Divina Commedia. Dante Palazzo Reale.

La Stagione di Concerti del San Carlo

25 appuntamenti con la grande musica al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti con i grandi direttori d’orchestra come Michele Mariotti, Juraj Valčuha, Dan Ettinger, José Luis Basso, Sir Mark Elder e tanti altri sul podio del Massimo partenopeo. Sabato 18 dicembre 2021 – Juraj Valčuha – Orchestra del Teatro di San Carlo. I Concerti del San Carlo

Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Fino al 30 dicembre 2021 nel Museo di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa Mercatini di Natale a Pietrarsa

Endless blue: a Capri luminarie natalizie seguono l’arte ​contemporanea

Si chiama Endless Blue (Blu Infinito) ed è una installazione d’arte contemporanea, un site specific creato per il campanile di Capri dall’artista toscano Michelangelo Bastiani. Endless Blue

Magico Natale all’Edenlandia di Napoli: eventi per tutto dicembre

Un ricco programma natalizio per tutto dicembre ad Edenlandia dove si entra sempre gratis. Giornate speciali con l’arrivo di Babbo Natale in una magica carrozza, e poi le luci natalizie, i pattinatori sul ghiaccio, i grandi illusionisti e tanto altro. Magico Natale

Pietrarsa Express 2021: il treno storico da Napoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa

il treno storico Pietrarsa Express, che collega la Stazione Centrale di Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Viaggi a bordo di carrozze d’epoca Centoporte e Corbellini, trainate da locomotive elettriche E626 prossimo 19 dicembre 2021 ci sarà. Pietrarsa Express 2021

Mostra di arte presepiale al Centro commerciale La Birreria

A Napoli, nella Galleria del Centro commerciale La Birreria, si terrà fino al 6 gennaio 2022 una mostra di Arte presepiale dal titolo “La magia dei presepi”, che sarà visitabile liberamente negli orari di apertura del centro. La magia dei presepi

La fabbrica dei sogni, il musical di Sal Da Vinci al Cilea a Napoli

Al Teatro Cilea del Vomero il grande spettacolo di Sal da Vinci La Fabbrica Dei Sogni sempre assieme alla brava Fatima Trotta fin al 16 gennaio 2022. La fabbrica dei sogni

Natale 2021 a Sorrento con Luminarie, Spettacoli e Mercatini: “M’illumino d’inverno

Anche quest’anno a Sorrento e in Penisola Sorrentina si terranno tanti eventi speciali per il Natale 2021, in particolare con l’iniziativa M’illumino d’inverno, organizzata dal Comune di Sorrento che quest’anno arriva alla sua XIII edizione. Natale 2021 a Sorrento

Natale in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici

A Portici ‘Natale in Reggia’ con mercatini di Natale e poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il “Concerto di Capodanno” tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti appuntamenti e spettacoli fino al 6 gennaio 2022.. Natale in Reggia

Una grande statua a grandezza naturale di Maradona nello stadio di Napoli

La grande statua di Diego Armando Maradona a grandezza naturale è allo stadio di Napoli, intitolato al campione scomparso un anno fa. L’inaugurazione domenica 28 novembre 2021 prima della partita contro la Lazio La statua a grandezza naturale di Maradona

Guida Michelin Italia 2022: i ristoranti stellati di Napoli e della Campania

Nella guida Guida Michelin 2022 a Napoli e nella sua provincia segnalati ben 30 ristoranti stellati, cosa che rende la provincia la prima in Italia. Ma anche in tutta la Campania le cose vanno bene ed è la seconda regione in Italia per ristoranti stellati. Guida Michelin Italia 2022

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare

Il programma degli spettacoli fino all’epifania, 6 gennaio 2022 che si terranno nei weekend e all’interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d’Oltremare. Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Teatro dei Piccoli

A Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Al via la prima parte di “Note Svelate” la XXIV stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini, che si terrà, con interessanti concerti fino al 19 dicembre 2021 tra le chiese e i luoghi più belli di Napoli. Prossimo 19 dicembre “Note Svelate”

Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè

Ritorna in presenza “Strane Coppie 2021” una serie di incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento. Prossimo 16 dicembre 2021 Strane Coppie 2021

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio – Sabato 11 e domenica 12 dicembre Il Miglio Sacro

Riparte a Napoli “Il Teatro cerca Casa”: gli spettacoli teatrali nei salotti della città

A Napoli l’originale rassegna Il Teatro cerca Casa, che ci propone da anni degli spettacoli teatrali nei salotti delle case private della città. Quest’anno ben 26 spettacoli, che in altrettante dimore e location particolare. Il Teatro cerca Casa

Riapre a Napoli il Cinema Teatro Acacia del Vomero

Dopo un anno di chiusura ha riaperto giovedì 11 novembre il Cinema Teatro Acacia, la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro. Riapre l’Acacia al Vomero

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Prossimo 20 dicembre 1 film Europa – Cinema al femminile”

Tornano “I Concerti d’Autunno” gratuiti della Chiesa Luterana di Napoli

Iniziata a Napoli la rassegna dei Concerti di Autunno 2021 dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli, che si svolgeranno di Mercoledì ma nella Chiesa Anglicana di Napoli a Chiaia. Prossimo 8 dicembre Concerti d’Autunno

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 16 dicembre “Incontri di Archeologia

Visite serali con Taralli, Birra alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Ripartono le Aperivisite, visite serali con Aperitivo nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli con un weekend speciale 17,18 e 19 dicembre Visite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli anche spettacoli e laboratori per bambini

Dal 24 ottobre 2021 e fino a giugno 2022, il Teatro Bellini di Napoli propone anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini con Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie Prossimi 4 dicembre Bellini Kids

Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi gratuiti di lingua napoletana

15 incontri-conferenze sulla lingua napoletana si terranno dal 13 ottobre 2021, ogni settimana, all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi 86 a Napoli. In programma tanti incontri gratuiti per conoscere la lingua napoletana. Corsi di lingua napoletana

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei

Nel Parco Archeologico di Pompei continuano le grandi scoperte dagli scavi di Civita Giuliana: in questi giorni è stata ritrovata perfettamente integra una stanza destinata agli schiavi che lavoravano nella villa perfettamente conservata: La stanza degli schiavi

Book & Tè: a Napoli gli incontri letterari sorseggiando un Tè

A Napoli il Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture dal 14 ottobre 2021 al 24 marzo 2022 con sei appuntamenti uno al mese. Book & Tè

Il Giro d’Italia 2022 torna a Napoli: si correrà tra via Caracciolo, Bagnoli, Pozzuoli e Bacoli

Grande evento sportivo nel 2022 in città: ritorna il Giro D’Italia con una tappa che arriverà e partirà da Napoli. Una bella corsa che si svolgerà tra il capoluogo campano e la penisola flegrea con un percorso tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte e poi volata finale di nuovo a Napoli. Giro d’Italia 2022

Il Panettone di Sal De Riso trionfa al Panettone World Championship: è il migliore al mondo

Sal De Riso ha vinto la seconda edizione di Panettone World Championship un premio istituito dai fondatori dell’Accademia del Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano: è il panettone migliore al mondo. E sono della Campania anche i pasticcieri arrivati al secondo e terzo posto. Il Panettone migliore al mondo è in Campania

La Stazione Centrale di Napoli cambia volto: apre la Food Hall su 2 piani con 14 ristoranti

Una grande area di 4.000 Mq su due piani tutta dedicata alla ristorazione ha aperto alla stazione centrale di Napoli: ecco la Food Hall tutta dedicata alla ristorazione e alla buona gastronomia. Recuperati e rinnovati i grandi spazi in disuso sul lato di Corso Novara, la Stazione Centrale di Napoli ha cambiato così completamente aspetto. Food Hall

San Tè, L’aperitivo che mancava a Palazzo San Teodoro a Napoli

A Palazzo San Teodoro alla Riviera di Chiaia a Napoli arriva San Te’ un nuovo format aperitivo a Napoli tra eccellenti cocktail, arte contemporanea e buona musica. San Tè a Palazzo San Teodoro

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

Riapre al pubblico Città della Scienza a Napoli

Riapre al pubblico dal martedì alla domenica, 2021 Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo che si trova sul mare di Bagnoli. Città della Scienza

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 13 al 18 dicembre

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Le Mostre da non perdere a Napoli e nelle vicinanze per Natale

Aperti in sicurezza i Musei sono ripartite tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere anche in suggestivi luoghi cittadini come chiese, gallerie d’arte ecc . Le mostre a Napoli

Visite tutti i giorni a Napoli all’Acquario in Villa Comunale completamente ristrutturato

Visite tutti i giorni, nella Villa Comunale di Napoli, completamente rinnovato l’Acquario di Napoli nella stazione Zoologica l’Acquario di Napoli

Un posto al sole, la soap opera girata a Napoli, compie 25 anni

Un posto al sole, la grande soap della RAI, ambientata e girata a Napoli ha compiuto 25 anni. La prima puntata fu trasmessa il 21 ottobre 1996. Da allora ben 5,799 puntate, tutte girate a Napoli, ed una media di un 1.600.000 spettatori ogni giorno. Un posto al sole

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Le mostre da non perdere nel weekend a Napoli

Da Keith Haring alla street Art dei nostri giorni: una mostra al Pan di Napoli

Fino al 28 febbraio 2022 al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli la mostra “Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri” con oltre 100 le opere che vanno dai lavori degli anni ’80 di Keith Haring, agli scatti di quegli anni di Luciano Ferrara, per arrivare alla street Art dei nostri giorni con le opere di Rosy in The Box e di Trallallà Da Keith Haring alla street Art

Dante Inferno: a Castel dell’Ovo un’esperienza immersiva in 3D

Fino al 31 dicembre 2021 nella Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo ci l’evento “Dante Inferno”, un’animazione tridimensionale delle illustrazioni della Divida Commedia realizzate da Gustave Doré. Dante Inferno

Naples, Sense of Place: Napoli in bianco al MANN

Fino al 7 gennaio 2022 al MANN la mostra di Alex Trusty “Naples. Sense of place” con 52 scatti in bianco e nero per scoprire la bellezza contraddittoria e piena di chiaro-scuri di Napoli. Naples, Sense of Place

“Mille Miliardi di Alberi” Enza Monetti a San Domenico Maggiore

Dal 4 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore la personale di Enza Monetti con 30 opere taglienti, nostalgici, eleganti, modulati sul senso del rispetto e della rinascita, la cui rifioritura lascia negli occhi del visitatore un alone di fiduciosa e serena speranza nel futuro. Ingresso libero “Mille Miliardi di Alberi

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

La mostra “Monne e Madonne” nella Cappella Pontano nel centro antico di Napoli

Fino al 9 gennaio 2022 nella splendida Cappella Pontano e nella Chiesa del Santissimo Salvatore, a Napoli la mostra “Monne e Madonne. Il corpo e le virtù femminili” con straordinari dipinti e sculture e quadri del barocco napoletano che ruotano intorno all’universo femminile Monne e Madonne

La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina

Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” dal 27 ottobre 2021 fino a gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

“Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo a Napoli

Fino all’8 maggio 2022 nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo a Napoli una mostra da non perdere: “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità” per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più conosciuto al mondo. Tutankhamon

“Il Caos dentro”: una mostra su Frida Kahlo a palazzo Fondi a Napoli

Una grande mostra “Frida Kahlo – Il Caos dentro” a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina fino al 9 gennaio 2022 per conoscere questa grande artista Frida Kahlo – Il Caos dentro

Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale

Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città vesuviane. il Gabinetto Segreto del MANN

Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di Capodimonte

L’arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. Prorogata al 16 gennaio la nuova esposizione dal titolo “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”. Le opere di Paolo La Motta

Al MANN di Napoli una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del Bronzo

La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell’arrivo di Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini”

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Fino al 31 gennaio 2022 la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo dell’Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell’Acqua

Al Museo Filangieri biglietti a 3 € e il sabato a 5 €

Il Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri.

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Le Pizzeria da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie e Pasticcerie da non perdere

