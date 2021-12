4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 dicembre 2021

Ph Tutankhamon - un viaggio verso l'eternità

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 17 al 19 dicembre 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 19 dicembre – Notte delle Lanterne di Natale nel Magico Bosco degli Elfi

Uno speciale evento natalizio dal titolo La Notte delle Lanterne di Natale nel Magico Bosco degli Elfi per effettuare una passeggiata con le candele al lago d’Averno. Ad ogni partecipante verrà data una magica candela natalizia (le candele sono Led ) e si percorrerà tutti assieme la sponda destra del lago ascoltando le storie e leggende legate al periodo di Natale, dei riti magici che compivano i contadini in queste notti, le storie degli elfi e delle leggende celtiche legate al solstizio d’Inverno. E infine, come nel Canto di Natale di Dickens, ogni sosta sarà legata ad una parte del magico racconto natalizio. Giunti nel bosco, sospese agli alberi ci saranno le lanterne del Natale (che non volano) e tra luci e decorazioni natalizie si potranno agganciare alle lanterne i desideri per Babbo Natale. Nel bosco, poi, si potrà ascoltare l’ultima parte del Racconto di Dickens. Insieme si celebrerà anche l’avvento della luce del Solstizio con il rito d’Inverno. Non mancherà anche l’attesa di Babbo Natale: tra gli alberi nascosti ci saranno piccoli pacchi doni numerati per chi vorrà partecipare alla pesca natalizia.

L’evento è a cura di Itinerari Alchemici Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: 19 dicembre – ore 18,30 Lago d'Averno davanti al ristorante Caronte (estraneo all'iniziativa)

Contributo: Passeggiata con candelina natalizia 10 euro – passeggiata con pesca natalizia 12 euro (la pesca non è obbligatoria)

Organizzazione: Itinerari Alchemici Napoli Prenotazione Obbligatoria con un messaggio di Whasstapp al 320 6875887

Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Sabato 18 dicembre – Tutankhamon

Nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo a Napoli una mostra da non perdere: “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità” per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più conosciuto al mondo Tutankhamon. A Castel dell’Ovo troveremo oltre sessanta reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze e circa 100 repliche ufficiali degli oggetti più importanti provenienti dal tesoro del faraone che fu ritrovato nel 1922, tutti pezzi di pregevole fattura realizzati al Cairo, in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie Tra questi ci sarà anche il trono d’oro, il carro da guerra, i sarcofagi, i vasi canopi e la famosa maschera d’oro che potremo ammirare da vicino oltre ai 60 reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: 18 dicembre – ore 16,15 Castel dell'Ovo via Eldorado Napoli

Contributo: 12 euro a persona e da aggiungere biglietto mostra 12€ – utilizzo radio sanificate

Organizzazione: Megaride Art – obbligo Green Pass e Mascherina Prenotazione obbligatoria 348 114 9647

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Domenica 19 dicembre – Rione Terra, un tuffo nel passato

L’antica Puteoli fondata nel 194 a.C, con i suoi cardi e decumani, sopravvive sotto i palazzi del borgo seicentesco del Rione Terra. L’emblema della storia passata e recente è il Duomo, monumento unico che racconta la storia sacra della Rocca. Il percorso prevede tre tappe, visita all’antica Puteoli, duomo e museo diocesano. Vi saluteremo lasciandovi un “dolce stellato”, offerto dalla tavola calda moderna di Angelina.

L’evento è a cura di Associazione Guide Flegree a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: 19 dicembre – Ore 10,15 a largo sedile dei Nobili, Rione Terra, Pozzuoli.- Durata tour 2 h 30 ca

Contributo: 20€ a persona, under 18 anni costo 15€ (la visita comprende ingressi ai due siti, visita guidata e dolce natalizio)

Organizzazione: Associazione Guide Flegree – obbligo Green Pass e Mascherina Prenotazione obbligatoria fino alle 18 del giorno prima – whatsapp: 3791409008

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Venerdì, Sabato e domenica 17,18 e 19 dicembre – Aperivisite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Le Aperivisite sono delle particolari visite serali con Aperitivo nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Un evento che si ripete oramai da tempo e che riscuote sempre un grande successo. L’AperiVisita è una speciale e suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città. Le Catacombe, infatti, oltre ad essere una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città sono anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Una straordinaria discesa nella bellezza del mistero, tra arcosoli, mosaici e affreschi, in uno dei luoghi più antichi e particolari della città che si trova sulla collina di Capodimonte adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio. Un evento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e che sarà arricchito dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr, due eccellenze del Rione Sanità.

L’evento è a cura delle Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli

Contributo: €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito.

Organizzazione: Catacombe di Napoli –Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14

Maggiori Informazioni: Aperivisita alle Catacombe

