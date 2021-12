Sorrento Jazz: appuntamenti gratuiti con il Festival della Penisola Sorrentina

Concerti da non perdere a Sorrento con ottimi musicisti jazz ma anche uno spettacolo bellissimo con Maurizio Casagrande per la 22 edizione del Sorrento Jazz, il Festival della Penisola Sorrentina

Sempre tanti eventi a Sorrent per il Natale e dopo quelli di “Mi illumino d’inverno” e quelli di Villa Fiorentino arrivano, dal 16 al 19 dicembre 2021 alcuni appuntamenti da non perdere per il Sorrento Jazz, il Festival della Penisola Sorrentina che ci propone al Teatro Tasso degli interessanti eventi gratuiti su prenotazione obbligatoria su EventBrite.

Nel Teatro Comunale Tasso di Sorrento per la 22esima edizione di Sorrento Jazz Festival Internazionale – Penisola Sorrentina Festival ci saranno uno spettacolo fantastico, con tanta bella musiva, con Maurizio Casagrande, e poi tre concerti da non perdere con i Neri per Caso, Andrea Abbadia Quartet e Paolo Di Sabatino in 4et con Special Guest Mario Biondi.

Un bell’evento è promosso dal Comune di Sorrento che per questa 22 edizione vede la direzione artistica di Antonino Esposito.

Sorrento Jazz – programma 22^ edizione

16 dicembre ore 19:30 – MAURIZIO CASAGRANDE in “E la musica mi gira intorno” Consegna del Premio “Surrentum Eventi” a Maurizio Casagrande

Le prenotazioni per partecipare ai concerti sono possibili attraverso il sito Eventbrite .Le stesse saranno valide fino alle 19,00 del giorno del concerto. Dalle ore 18,30 alle 19,00 l’accesso è consentito solo a chi è munito di prenotazione, dalle 19.00 alle 19.25: è previsto l’accesso fino ad esaurimento posti. Per partecipare agli eventi è necessario, come come da normative vigenti, il Green Pass, con mascherina e documento di riconoscimento

