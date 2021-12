Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 13 al 18 dicembre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Ri-Nascita: a Napoli tanti eventi natalizi gratuiti in tutti i quartieri

Dall’8 dicembre al 24 dicembre 2021 eventi gratuiti in tutte e 10 le Municipalità cittadine con un programma chiamato ‘RI-nascita’ per un totale di 14 eventi per ogni municipalità, nei seguenti giorni di dicembre 2021: previsti due percorsi per ciascuna Municipalità e si terranno i seguenti eventi:La danza si fa strada, Compagnia dei burattini Farraiolo, Coro gospel, Raccontiamo il Natale, Lino’s street circus, Gruppi folkloristici, Sbandieratori, Pulcinella viene e va, La compagnia dei saltimbanchi, Orchestra giovanile di fiati del conservatorio di Benevento, Artisti di strada, Due concerti sinfonici e corali sul territorio. In ogni municipalità, si terranno 14 eventi della durata di un’ora nelle fasce orarie comprese tra le 12 e le 14 e tra le 18 e le 21. in questa settimana eventi il 17-18-19 Sul link il programma completo per ogni quartiere: Ri-Nascita: a Napoli.

Natale nel Parco nella ex base Nato di Bagnoli con mercatini, concerti e eventi gratuiti

Dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 nei grandi spazi all’aperto e al chiuso del Parco San Laise, la ex base Nato di Bagnoli a Napoli si terrà la manifestazione Natale al Parco con tanti eventi gratuiti e tante iniziative. Ci sarà anche una grande area coperta con una tensostruttura che verrà destinata ai laboratori per i più piccini. Previsti il laboratorio per la creazione del giocattolo ed il laboratorio di musica con la creazione degli strumenti musicali. Nei giorni di apertura prevista anche tanta animazione, tra costumi e travestimenti, con artisti e teatro di strada, per animare i viali principali della manifestazione e ci sarà anche una grande esposizione di arte presepiale al coperto. Previste anche la Casetta di Babbo Natale, la Notte Bianca Befana e tanti spettacoli dal vivo. Aperture dal lunedì alla domenica con orari diversi. lunedì 13 dicembre ore 19 spettacolo gratuito di Paolo Caiazzo “Eppure Sorrido”. Maggiori informazioni: Natale al Parco

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Giovedì 16 dicembre – Giovanni Greco – Il racconto delle Baccanti nel XX secolo: appuntamento in rete con l’Accademia d’Arte drammatica “Silvio D’Amico”evento-perfomance “Incontri di Archeologia

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Lunedì 13 dicembre – h 17.30 BELGIO – FIANDRE – Binti – di Frederike Migom, fiction, 90m, Belgio, Fiandre 2019 – Premio European Children’s Film Association Award a Tallinn Black Nights e miglior film per bambini al Cinekid Amsterdam; proiettato al Sundance Film Festival 2020, sezione Kids – h 19.30 ITALIA – Liberami – di Federica Di Giacomo, documentario, 89 m, Italia, Francia 2016 Sarà presente in sala la regista – 73. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia 2016 – Orizzonti. Maggiori informazioni – Europa – Cinema al femminile”

