Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 10 al 12 dicembre 2021

Sempre tante cose da fare anche vicino a Napoli e in Campania nel prossimo weekend dal 10 al 12 dicembre 2021. Vi segnaliamo tanti eventi e poi, alla fine del post, una piccola guida alle pizzerie e ai locali da provare vicino a Napoli e in Campania

Eventi in presenza, sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 10 al 12 dicembre 2021. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Green Pass.

Gli altri eventi del weekend dal 10 al 12 dicembre 2021 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere vicino a Napoli e in Campania

Sabato sera a 3 € e tanto altro alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta organizza un dicembre speciale con un ricco programma di eventi con le aperture serali il sabato sera, il Teatro di Corte aperto di mattina, le visite ai Ponti della Valle dell’Acquedotto Carolino e tanto altro. Dicembre speciale a Caserta

La casa di Babbo Natale più grande d’Italia nel Castello di Agropoli

Anche quest’anno nel Castello di Agropoli, dal 1 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, ci sarà La Vera Casa di Babbo Natale con mercatini e una grande casa di Babbo Natale. La casa di Babbo Natale di Agropoli è la casa più grande d’Italia. La casa di Babbo Natale a Agropoli

Giullarte il Festival internazionale degli artisti di strada ad Atripalda

Grande festa in Irpinia per Giullarte il Festival internazionale degli artisti di strada ad Atripalda che quest’anno si ispira a La Strada di Federico Fellini, per due domeniche il 12 e 19 dicembre. Giullarte il Festival internazionale degli artisti di strada

Natale in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici

A Portici ‘Natale in Reggia’ con mercatini di Natale e poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il “Concerto di Capodanno” tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti appuntamenti e spettacoli fino al 6 gennaio 2022. Natale in Reggia

Mercatini di Natale e luminarie natalizie nel Borgo Medievale di Castellabate

Si terrà anche nei giorni 8, 10, 11 e 12 dicembre 2021 la nona edizione dei Mercatini di Natale un evento allestito tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia.

A Pozzuoli DeGusta 2021: aspettando il Natale con Mercatini e prodotti tipici

Si terrà a Pozzuoli dal 7 al 12 dicembre 2021, l’edizione 2021 di “Degusta Pozzuoli” organizzata da Eccellenza in Piazza: una grande Mostra Mercato di Natale con anche prodotti tipici della tradizione enogastronomica che promette anche tanti eventi ad ingresso gratuito. A Pozzuoli DeGusta 2021

Natale a Carditello tra voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico

Natale magico nel sito Borbonico di Carditello con la versione natalizia di Carditello Experience che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini. Natale a Carditello

I concerti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Quattro concerti straordinari con l’Orchestra da Camera di Caserta che si terranno nella bellissima Cappella Palatina della Reggia di Caserta fino al 26 dicembre 2021 di domenica mattina alle ore 11.15. Ingresso compreso nel biglietto della Reggia. Prossimo 12 Dicembre | Solista Kevin Zhu violino concerti nella Cappella Palatina

Pietrarsa Express 2021: in treno storico al Museo Ferroviario di Pietrarsa a Portici

il treno storico Pietrarsa Express, che collega la Stazione Centrale di Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Viaggi a bordo di carrozze d’epoca Centoporte e Corbellini, trainate da locomotive elettriche E626 prossimo 12 dicembre 2021 ci sarà. Pietrarsa Express 2021

Un mese di festa a Caserta per CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021

Più di un mese di festa a Caserta dove, dal 3 dicembre 2021 e in tutti i weekend di dicembre e fino al 9 gennaio 2022 riparte CEGusto StrEat Fest una grande festa con tanto Street Food di qualità ma anche artigianato, live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici con eventi gratuiti nel cuore della città prossimi 10/11/12 dicembre CEGusto StrEat Fest

La Valle del Natale 2021: villaggio natalizio, mercatini, laboratori e spettacoli a Torre del Greco

Dal 4 al 26 dicembre 2021 nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco ritorna la Valle del Natale con anche grandi novità. Ed anche per questa 5a edizione è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”. La Valle del Natale 2021

Il grande Jazz in Campania con i concerti gratuiti del Giffoni Jazz Festival

Fino al 9 dicembre 2021 il grande jazz in Campania con il Giffoni Jazz Festival con 15 concerti tutti gratuiti tra il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e il Borgo Medievale di Terravecchia a Giffoni Valle Piana sempre nel salernitano. Giffoni Jazz Festival

Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore nel borgo di Apice Vecchia

Vicino a Benevento, nel borgo “fantasma” di Apice Vecchia si terranno gli straordinari mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore fino al 19 dicembre 2021 Mercatini natalizi ad Apice Vecchia

Mercatini di Natale a Castellammare di Stabia con il Natale in Ferrovia

A Castellammare si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con l’evento Natale in Ferrovia. Prossime date 11 e 12 dicembre 2021 Natale in Ferrovia

Magie Musicali la rassegna musicale gratuita nel Tempio di Serapide

Fino al 18 dicembre 2021 si terrà “Magie musicali” la rassegna musicale gratuita che si svolgerà nell’area archeologica del Macellum di Pozzuoli, il cosidetto Tempio di Serapide. Previsti concerti e visita guidata al sito archeologico. Prossimo sabato 18 dicembre Magie Musicali

Ritorna l’Irpinia Express, il treno storico del paesaggio, con otto straordinari itinerari

Dal 30 Ottobre al 19 Dicembre 2021 ritornano i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con ben 8 itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Prossimo 12 dicembre – Avellino – Lioni l’Irpinia Express

Ritrovata nei depositi della Reggia di Caserta una scultura del Sanmartino, l’autore del Cristo Velato

E’ stata di recente ritrovata nei depositi della Reggia di Caserta una opera molto bella, una scultura di un bambino attribuita a Giuseppe Sanmartino, il grande artista che ha realizzato il famoso Cristo Velato che si trova a Napoli nella Cappella Sansevero. La scultura del Real Infante Carlo Tito

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei

Nel Parco Archeologico di Pompei continuano le grandi scoperte dagli scavi di Civita Giuliana: in questi giorni è stata ritrovata perfettamente integra una stanza destinata agli schiavi che lavoravano nella villa perfettamente conservata: La stanza degli schiavi

Il Panettone di Sal De Riso trionfa al Panettone World Championship: è il migliore al mondo

Sal De Riso ha vinto la seconda edizione di Panettone World Championship un premio istituito dai fondatori dell’Accademia del Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano: è il panettone migliore al mondo. E sono della Campania anche i pasticcieri arrivati al secondo e terzo posto. Il Panettone migliore al mondo è in Campania

Visite guidate nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

Sabato 11 dicembre 2021 nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio una visita guidata ma anche tante altre attività nei weekend. Bosco di San Silvestro

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 10 al 12 dicembre 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra. Sagre e Feste in Campania

Concerto di Claudio Baglioni ad Avellino: unica data in Campania al via le prevendite

Al via le prevendite per il grande, ed unico concerto dal vivo in Campania di Claudio Baglioni al Teatro Gesualdo di Avellino il giorno 11 marzo 2022. Un concerto atteso e appassionante Claudio Baglioni ad Avellino

Gli “Ozi di Ercole” la rassegna culturale del Parco di Ercolano continua on line

Gli “Ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno ” la rassegna di incontri del Parco Archeologico di Ercolano che porteranno a Ercolano tanti protagonisti della cultura e dello spettacolo, continua on line dal 27 ottobre con appuntamenti settimanali sui canali social ufficiali del Parco. Maggiori informazioni

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Apertura da luglio fino a ottobre 2021, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone il sentiero n. 4

Al via la vendemmia nella Vigna del Re nella Reggia di Caserta

Dopo un secolo l’antica vigna borbonica nella Reggia di Caserta è tornata a vivere producendo del Bosco di San Silvestro, dell’ottimo vino Pallagrello, che era usato a corte dai Borboni. la Vigna del Re

50 Top Pizza 2021: le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche quest’anno 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania. la classifica di 50 Top Pizza 2021,

Antonino Cannavacciuolo apre un ristorante a Vico Equense

Aperto in questi giorni Laqua Countryside il primo ristorante di Antonino Cannavacciuolo in Campania che si trova Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina Antonino Cannavacciuolo

Visite al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Visitabile di nuovo il particolare Museo Archeologico Romano che si trova al centro di Positano sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Una grande villa romana del I secolo dC

Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone qualcuno assieme.

