Aperture serali del Museo e Real Bosco di Capodimonte a soli 2 euro

Nel prossimo weekend sia il venerdì che il sabato ci saranno le aperture serali a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre

Si pagherà solo 2 euro per l’ingresso serale nel Museo di Capodimonte nei giorni di venerdì 10 dicembre e sabato 11 dicembre 2021, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, con ultimo ingresso alle 21.30. Una bella occasione per vedere i tanti capolavori di uno dei più grandi musei italiani di sera e ad un prezzo eccezionale di soli 2 euro.

Sempre durante il prossimo weekend, da venerdì 10 a domenica 12 dicembre, dalle ore 10.00-16.00, sarà aperta alle visite, salvo avverse condizioni meteo, la bellissima e storica Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, recentemente restaurata e ridecorata dal grande architetto spagnolo Santiago Calatrava.

Anche aperture speciali nel weekend a Capodimonte

Nel weekend a Capodimonte verrà riaperta al primo piano del museo la sala dei grandi cartoni di Raffaello e Michelangelo, per ammirare i famosi cartoni preparatori rispettivamente per gli affreschi della Cappella Paolina e della Stanza di Eliodoro in Vaticano, provenienti dalla raccolta del bibliotecario Fulvio Orsini, lasciata in eredità nel 1600 al cardinale Odoardo Farnese. I cartoni venivano fatti aderire alla parete da dipingere e poi tamponati con un sacchetto di tela riempito di carbone, in modo da lasciare una traccia puntinata da seguire nell’esecuzione dell’affresco.

Aperto anche il Salone delle Feste e la sala con il grande biscuit “La Caduta dei Giganti” di Filippo Tagliolini e anche l’Armeria di Capodimonte, una delle più importanti d’Europa con armi che appartenevano alla famiglia Farnese e con la raccolta di quelle di Carlo di Borbone.

Al secondo piano del museo, aperta la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700, dove c’è anche la Flagellazione di Caravaggio. Poi al terzo piano la sezione di arte contemporanea con la mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità” (fino al 16 gennaio 2022) e la sezione dell’Ottocento e Novecento con opere dei grandi pittori di scuola napoletana.

Durante tutto il weekend nel salone degli Arazzi ci sarà la musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero, che esegue pagine del repertorio pianistico classico mentre nelle sale la Compagnia Arcoscenico racconterà al pubblico i segreti della Reggia e dei suoi più celebri abitanti. Ingresso al Museo e alla Chiesa di San Gennaro con obbligo di mascherina e previo controllo del green pass.

Maggiori informazioni – Museo di Capodimonte

