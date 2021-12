Concerto dell’Immacolata e visita guidata nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli

Un bel Concerto nel giorno dell’Immacolata nella splendida sala cinquecentesca del Vasari di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli con un repertorio dedicato alle più belle Ave Marie, da Caccini a Gounos, da Adam a Schubert con anche le melodie della tradizione natalizia partenopea

L’8 dicembre 2021 ritorna, nel Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli, il tradizionale concerto dell’Immacolata dell’Associazione Culturale Noi per Napoli che avrà tra interpreti il soprano Olga De Maio,il tenore Luca Lupoli ed il tenore Lucio Lupoli. L’evento prevede anche una visita guidata allo straordinario complesso monumentale napoletano che conserva anche opere del Vasari.

Il Concerto dell’Immacolata di Napoli si terrà nella splendida sala cinquecentesca del Vasari di S. Anna dei Lombardi e si svolgerà l’8 dicembre alle ore 19:30 presso il Complesso Monumentale di piazza Monteoliveto.

Nel programma del tradizionale concerto dell’Immacolata dell’Associazione Culturale Noi per Napoli ci sarà un interessante repertorio dedicato alle più belle Ave Marie che vanno da quella di Caccini a quella di Gounos e poi Adam, Schubert, Verdi, Mascagni. Non mancheranno anche le melodie della tradizione natalizia partenopea come la Pastorale in lingua napoletana Quanno nascette Ninno.

La serata sarà presentata dal Prof. Claudio Canzanella e sul palco della Chiesa di Sant’Anna il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, saranno accompagnati dal tenore Lucio Lupoli e dall’ensemble musicale composto dalla pianista Nataliya Apolenskaja, dal fisarmonicista Francesco Schiattarella, dall’arpista Gianluca Rovinello dal flautista Vittorio Oriani anche alla ciaramella e voce popolare e da Andrea Parisi alla zampogna.

La Visita Guidata al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Un’ora prima del concerto, alle ore 18:30, si terrà un’interessante visita guidata al Complesso Monumentale a cura della Cooperativa Sociale ParteNeapolis. Si visiterà questo stupendo complesso di Sant’Anna dei Lombardi e la sagrestia, l’ex refettorio, ammirando le varie opere presenti tra cui uno stupendo affresco di Giorgio Vasari.

Quando: mercoledì 8 Dicembre 2021

Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto 4, Napoli

visita guidate ore 18:15, concerto 19:30

Prezzo biglietto: Concerto 14 euro, i biglietti possono sia essere acquistati online o presso l' Edicola Piazza del Gesù Napoli. Visita guidata 4 euro (da pagare il loco).

Concerto 14 euro, i biglietti possono sia essere acquistati online o presso l’ Edicola Piazza del Gesù Napoli. Visita guidata 4 euro (da pagare il loco). Contatti e informazioni Associazione Noi Per Napoli: 3394545044 – 351 5332617 | Complesso Sant’Anna: 081 4420039 | per i biglietti: Etes – l’evento prevede che l’incasso della serata sia in parte devoluto alla mensa dei senzatetto di Napoli – Per accedere al Concerto dell’Immacolata di Napoli è necessario il Green Pass.

Associazione Noi Per Napoli: 3394545044 – 351 5332617 | Complesso Sant'Anna: 081 4420039 | per i biglietti: Etes – l'evento prevede che l'incasso della serata sia in parte devoluto alla mensa dei senzatetto di Napoli – Per accedere al Concerto dell'Immacolata di Napoli è necessario il Green Pass.

