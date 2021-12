Christmas Opera Jazz nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli

Serata speciale nel bellissimo Complesso Monumentale di Donnaregina, nel centro storico di Napoli, con un emozionante appuntamento natalizio con il Christmas Opera Jazz

Sabato 11 dicembre 2021 alle 19.00 nello straordinario scenario del Complesso Monumentale di Donnaregina, nel centro storico di Napoli, si terrà un emozionante appuntamento natalizio con il Christmas Opera Jazz.

Una nuova formula per questo emozionante appuntamento che, dopo il successo della prima edizione, ritorna proponendoci una coinvolgente serata dedicata alle magiche atmosfere del Natale eseguite per la prima volta con la fusione di jazz e voce lirica

Un’unica data per il Christmas Opera Jazz che ci proporrà il Soprano di fama internazionale Romina Casucci accompagnata dalla straordinaria jazz band VMood.

Christmas Opera Jazz: un’appuntamento speciale tra jazz e voce lirica

Una serata molto speciale per il Christmas Opera Jazz che verrà proposto in un vero scrigno di bellezze quale è il Complesso Monumentale di Donnaregina, posto a pochi passi dal Duomo di Napoli, e che è il luogo ideale dove perdersi nella magia della Musica.

L’evento rispetterà tutte le normative in vigore per l’emergenza, con posti limitati e, all’interno il distanziamento, per garantire la massima serenità ai partecipanti. Accesso consentito solo con Super Green Pass in base alle nuove normative.

Christmas Opera Jazz è organizzato da NOMEA, citata su Forbes per le sue attività e premiata tra le migliori startup innovative italiane per gli eventi internazionali. Nella zona fermata metro linea 1 e 2 e parcheggi.

Christmas Opera Jazz: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 11 dicembre 2021 alle 19.00

Sabato 11 dicembre 2021 alle 19.00 Dove: Complesso Monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina, Napoli

Complesso Monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina, Napoli Prezzo biglietto: da 22 a 33 euro

da 22 a 33 euro Acquisto biglietti: sito ufficiale qui

Contatti e informazioni: 3282694680 (solo Whatsapp) – info@nomeaeventi.it

