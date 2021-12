Aperitivo dell’arte e visita serale al Museo di Capodimonte

Happy hour in totale relax e una visita guidata personalizzata agli straordinari capolavori del museo accompagnati da uno storico dell’arte

Contenuto a pagamento

Dopo il grande successo per gli Apertivi al Museo nei venerdì sera ci saranno altri due appuntamenti con le emozioni di questo particolare evento. Due ultimi appuntamenti imperdibili per farsi circondare in totale relax dalla bellezza e dalla cultura che si terranno Venerdì 10 e Sabato 11 Dicembre 2021.

L’evento è sempre nello straordinario Museo Nazionale di Capodimonte dove si avrà la possibilità di visitare di sera la reggia-museo dopo un aperitivo circondati dall’arte. Si partirà con un happy hour in totale relax nella splendida cornice del cortile della reggia di Capodimonte a base di stuzzicherie tipiche del repertorio della rosticceria napoletana accompagnate da un calice di vino/prosecco o Aperol Spritz.

Poi ci si immergerà in un’atmosfera di bellezza e cultura per una straordinaria visita guidata serale al Museo di Capodimonte dopo un aperitivo circondati dall’arte.

La visita guidata serale nel Museo nazionale di Capodimonte

Il viaggio nella cultura partenopea proseguirà con la visita ad una delle collezioni d’Arte più importanti al mondo con opere del Tiziano, Raffaello, Botticelli, El Greco, Perugino, giusto per citarne alcuni.

Non mancherà la visita degli appartamenti reali dove si avrà la possibilità di ammirare il salottino di porcellana di Maria Amalia di Sassonia, per poi passare al museo con la sua meravigliosa collezione Farnese.

L’esperienza serale al Museo nazionale di Capodimonte e terminerà con uno dei capolavori del grande Caravaggio: La flagellazione di Cristo.

Le visite saranno condotte da guide turistiche abilitate della regione Campania, esperte storiche dell’arte. L’evento è a cura di Wander Italy Tours a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Aperitivo al Museo: prezzi, orari e date

Quando: Venerdì 10 e Sabato 11 Dicembre 2021

Venerdì 10 e Sabato 11 Dicembre 2021 Dove: Museo nazionale di Capodimonte, Napoli

Museo nazionale di Capodimonte, Napoli Orario : Orario: 19.00 -19.20 – 19.40 – 20.00 e 20.20 (Appuntamento al bar presso l’ingresso del Museo) – Durata: due ore circa complessivamente

: Orario: 19.00 -19.20 – 19.40 – 20.00 e 20.20 (Appuntamento al bar presso l’ingresso del Museo) – Durata: due ore circa complessivamente Prezzo biglietto: Costo: € 20 (aperitivo, ingresso ed auricolari inclusi)

Costo: € 20 (aperitivo, ingresso ed auricolari inclusi) Contatti e informazioni: prenotazioni e informazioni via WhatsApp a Wander Italy Tours +39 331 732 5072 (specificando data, orario e numero e partecipanti)

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata