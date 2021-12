Maratona da Sorrento e Positano tra luoghi splendidi e la magia del Natale

Ph Napoli Running

Appuntamento con due speciali maratone tra Sorrento e Positano tra le bellezze straordinarie della costiera sorrentina e di quella amalfitana. Due corse, una di 54 km e l’altra di 27 km, su due percorsi diversi ma sempre tra i panorami suggestivi della Campania

Grande appuntamento domenica 5 dicembre 2021 con due straordinarie maratone tra Sorrento e Positano con runner da tutta Italia e anche dall’estero per correre tra le bellezze storiche, paesaggistiche e culturali della nostra terra.

Due gare speciali, la Ultramarathon di 54 km, la Panoramica di 27 km, due percorsi diversi per permettere a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza unica, di correre tra i panorami più belli e suggestivi della Campania tra Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano. Una corsa da sogno che richiamerà migliaia di runnen.

La Sorrento Positano Ultramarathon e la Panoramica: si corre tra posti da sogno

Si inizia domenica 5 dicembre 2021 alle 7.00 del mattino per la corsa più lunga la Sorrento Positano Ultramarathon di 54 km, che ha ottenuto la Road Race Bronze label Iau, l’Associazione internazionale delle ultramaratone.

Si parte da Corso Italia a Sorrento e poi di corsa per Via Capo, Via Nastro Verde, SS145, SS163, SS145 e poi Via Nastro Azzurro, Via Marconi, Via Nastro Azzurro, Via dei Campi, Via Leucosia, Via Roncato, Via Nastro d’Oro, Via IV Novembre, Via Partenope, Via Capo per arrivare di nuovo su Corso Italia dove ci sarà il termine della Ultramarathon di 54 km .

Parte alle 9 invece la Sorrento Positano Panoramica di 27 km che dopo il via sempre a Corso Italia prosegue per Via Capo, Via Nastro Verde, Via Nastro Azzurro, Via del Campo, Via Santa Maria della Neve, Via Capo d’Arco, Via Campanella, Via Roncato, Via Nastro d’oro, Via IV Novembre, Via Partenope ,Via Capo e terminerà su Corso Italia dopo aver percorso i 27 Km della Panoramica.

Due gare molto diverse tra loro e destinate ad atleti con caratteristiche diverse con la Ultramarathon che si sviluppa su un importante dislivello che copre 54 km mentre per la Panoramica si corre solo per 27 km per un dislivello positivo più accessibile. Due gare tra le bellezze della costiera sorrentina e di quella Amalfitana, patrimonio dell’Unesco e tra una Sorrento vestita a festa per gli addobbi natalizi che hanno “invaso” le strade principali.

Maggiori informazioni sulle 2 straordinarie corse – Napoli Running sito ufficiale

Foto Napoli Running – immagini di repertorio

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata