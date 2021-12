4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 3 al 5 dicembre 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Domenica 5 dicembre – “Te piace ‘o presepe? – Tour alla Certosa di San Martino

Si avvicina dicembre e noi siamo pronti per allestire le nostre case in attesa del Natale! E a voi cosa piace di più, il presepe o l’albero?. Se non siete ancora convinti venite con noi alla scoperta della Certosa di San Martino, con la collezione di presepi più ricca e completa al mondo. Sarà l’occasione per passeggiare insieme in un luogo incantevole. La Certosa, fondata nel XIV secolo in una zona praticamente vuota e non inclusa nella città, si è trasformata nel corso dei secoli insieme al tessuto urbano, senza mai perdere la sua identità. Oggi è il museo che racconta la storia di Napoli. Per l’occasione vedremo anche la Cona dei Lani, riaperta dopo un importante restauro.

L’evento è curato dall’ Associazione Arte Miss Tour cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Contributo : 10 euro a persona (adulti), gratis (fino a 13 anni). Il contributo comprende guida abilitata e auricolari sanificati per consentire la distanza di sicurezza. NB: non include biglietto di ingresso al sito.
Organizzazione : Associazione Arte Miss Tour Info e prenotazioni: 351 953 9316; artemiss.tour.napoli@gmail.com
Maggiori Informazioni: pagina ufficiale

Domenica 5 dicembre – Le meraviglie di Donnaregina

Una bella visita guidata tra le straordinarie meraviglie del Complesso Monumentale di Donnaregina di Napoli, un interessante ed unico itinerario tra gotico e barocco che presenta la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia e la ricca chiesa seicentesca di Donnaregina Nuova. Opere straordinarie in entrambe come nella chiesa gotica, il monumento sepolcrale opera di Tino di Camaino, della regina Maria D’Ungheria, moglie di Carlo II D’Angiò ed anche un importantissimo ciclo di affreschi attribuito all’artista Pietro Cavallini. Nella chiesa nuova anche opere di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis. Una meraviglia che si arricchisce in questo periodo della mostra su Aniello Falcone, uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli”. Nella sua bottega si formarono tanti altri grandi artisti tra cui Micco Spadaro e Salvator Rosa

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: – ore 10,15 Largo Donnaregina a Napoli Contributo : 12 euro a persona e da aggiungere biglietto mostra 7€ – utilizzo radio sanificate

Domenica 5 dicembre – Trekking al Cratere di Montenuovo

Una nuova passeggiata naturalistica all’Oasi di Montenuovo, una bella esperienza alla scoperta della formazione del più recente edificio vulcanico dei Campi Flegrei. Risaliremo fino alla cima del promontorio da cui si godrà dell’incantevole vista sui laghi Flegrei ed effettueremo l’intero giro del cratere. Nel corso dell’escursione saranno illustrati, oltre alle caratteristiche geologiche tipiche della zona Flegrea (osservazione della stratificazione di diversi materiali eruttivi ), i principali aspetti della macchia Mediterranea tramite l’indicazione delle principali specie botaniche presenti. Si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

L’evento è a cura dell’Associazione Napoli da cima a fondo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: Ore 9.45 ingresso Oasi Montenuovo in via Icaro Durata: 2,5 ore Contributo : Contributo associativo 10€/persona, Soci 8 €, Bambini gratis fino a 12 anni; 5€ dai 13 ai 18 anni

Sabato 4 e domenica 5 dicembre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: : Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.
Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714
Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

