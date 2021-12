Sagre e Mercatini di Natale in Campania: cosa fare nel weekend dal 3 al 5 dicembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesi dell’entroterra della Campania

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel casertano e nel beneventano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Saperi e Sapori di Mela Annurca a Sant’Agata dei Goti (BN)

Due giorni di festa nel centro storico dell’antico borgo di Sant’Agata de’ Goti, sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 per “Saperi e Sapori di Mela Annurca” un evento che dedicherà un intero weekend alla ottima e buona Mela Annurca della Campania e agli altri squisiti prodotti tipici della zona. (Era previsto per il 27 e 28 novembre ma è stato spostato per il maltempo), Una festa completa che apre l’evento Natale al Borgo che vede a Sant’Agata dei Goti tanti weekend di festa con mercatini natalizi, villaggio di Babbo Natale, Gospel e tanto altro fino a Natale. Sabato e domenica prossima si inizia con Saperi e Sapori di Mela Annurca una due giorni di festa in cui non mancheranno anche momenti musicali, mostre fotografiche e visite a monumenti e chiese. Un evento che è stato patrocinato dal Consorzio Mela Annurca e da vari enti e associazioni che prevede anche la degustazione della ottima mela annurca, dei prodotti locali in quello che è uno dei borghi antichi più belli d’Italia. Gli orari di Saperi e Sapori di Mela Annurca sono i seguenti: sabato 4 dicembre dalle ore 17:30 alle 23:00 e poi domenica 5 dicembre 2021 dalle ore 10-13 e poi dalle 16 alle 22:30.. Maggiori informazioni “Saperi e Sapori di Mela Annurca”

CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021 a Caserta

Inizia venerdì 3 e dura fino a domenica 5 dicembre il primo weekend di CEGusto StrEat Fest che si terrà in tutti i weekend di dicembre 2021 all’Urban Park, il un nuovo straordinario ambiente nel cuore della città, la piazza sopra il Park San Carlo (via San Carlo). Un un vero e proprio “salotto del gusto” dove si potrà trovare il meglio dello street food ma dove ci saranno anche stand di artigianato e poi live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici e dog park e saranno tutti eventi gratuiti che si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti con la comodità del parcheggio vicino. CEGusto StrEat Fest è organizzata dall’associazione Zero Zero Live e patrocinato dal Comune di Caserta. Dal venerdì alla domenica tanto ottimo street Food di qualità e poi un ricco e variegato cartellone di iniziative per adulti e bambini. Non mancheranno spettacoli della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, della Bottega degli Elfi, o il teatro dei burattini e tanto altro. E poi ancora attività laboratori, corsi di ballo, di pittura, di rollerblade con anche artisti di strada, musica dal vivo, e artisti di vario genere, dai writers agli attori teatrali ed anche un’area dedicata all’artigianato e al vintage. Maggiori informazioni – CEGusto StrEat Fest 2021

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste natalizie che si terranno in Campania nel weekend

3-4-5 dicembre 2021 – Mercatino di Natale in Reggia – Portici (NA) La magia del Natale rivivrà negli stupendi luoghi del Palazzo Reale Borbonico di Portici ed in particolare nel primo weekend di dicembre nel Galoppatoio Reale con i tradizionali mercatini natalizi e con tanti appuntamenti che saranno ad ingresso libero. Durante i giorni del Mercatino di Natale ci saranno, oltre alle tradizionali bancarelle artigianali, anche tanti eventi tra presentazione dei libri, laboratorio per bambini, presentazioni di libri e altro con i seguenti orari: 3 dicembre – dalle 15.30 alle 21.00 / 4 dicembre – dalle 10.00 alle 21.00 / 5 dicembre – dalle 10.00 alle 21.00. Maggiori informazioni

4-5 dicembre 2021 – Natale in Ferrovia – Castellammare di Stabia (NA) Nel complesso della Galleria delle Ferrovie a Piazza Giacomo Matteotti a Castellammare di Stabia, vicino Napoli anche quest'anno si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con l'evento Natale in Ferrovia. Tutti veri Artigiani per il "Natale in Ferrovia" a Castellammare di Stabia con un'esposizione di mercatini che vuole a diffondere la cultura del "fatto a mano", la tradizione e le nuove tecniche dell'hand-made. Una vera fiera artigianale natalizia con piccolo artigianato e prossimamente anche riuso e baratto, in piazza Matteotti a Castellammare di Stabia, nella galleria della stazione F.S.. E come negli anni passati le artigiane hanno preparato dei workshop per grandi e piccoli, in cui si potrà realizzare e portare a casa un piccolo manufatto natalizio. Maggiori Informazioni

