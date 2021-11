Al via la Stagione di Concerti 2021/2022 del Teatro di San Carlo di Napoli

25 appuntamenti con la grande musica al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti con i grandi direttori d’orchestra come Michele Mariotti, Juraj Valčuha, Dan Ettinger, José Luis Basso, Sir Mark Elder e tanti altri sul podio del Massimo partenopeo

E’ iniziata Sabato 27 novembre 2021 la stagione dei concerti 2021/2022 del Teatro San Carlo di Napoli. La grande musica torna in presenza con un cartellone che presenta ben 25 appuntamenti con grandi direttori d’orchestra ed esponenti della musica italiana e internazionale.

Sabato 27 novembre il maestro Michele Mariotti ha aperto la stagione dirigendo l’Orchestra del Massimo napoletano col pianista Alessandro Taverna per lo straordinario concerto d’inaugurazione. Grande successo per la scaletta in programma che prevedeva l’ouverture da Der Freischütz di Carl Maria von Weber, il Concerto per pianoforte n.21 in Do maggiore K 467 di Wolfgang Amadeus Mozart, e la Sinfonia n. 7 in La maggiore, Op.92 di Ludwig van Beethoven. Di seguito il programma dei prossimi concerti.

Stagione dei concerti 2021/2022 – Teatro di San Carlo

Venerdì 3 dicembre 2021 – Michele Mariotti – Orchestra del Teatro di San Carlo – Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n.1 in si bemolle maggiore, op. 38 di Robert Schumann.

– Orchestra del Teatro di San Carlo – Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n.1 in si bemolle maggiore, op. 38 di Robert Schumann. Domenica 12 dicembre 2021 – Juraj Valčuha – Orchestra del Teatro di San Carlo – Piccola musica notturna di Luigi Dallapiccola, Vier letze Lieder (Quattro ultimi lieder) e Tod und Verklärung op.24 (Morte e trasfigurazione) di Richard Strauss, soprano Lise Davidsen.

– Orchestra del Teatro di San Carlo – Piccola musica notturna di Luigi Dallapiccola, Vier letze Lieder (Quattro ultimi lieder) e Tod und Verklärung op.24 (Morte e trasfigurazione) di Richard Strauss, soprano Lise Davidsen. Sabato 18 dicembre 2021 – Juraj Valčuha – Orchestra del Teatro di San Carlo – Suite n. 1 Op. 107 da Cenerentola di Sergej Prokof’ev, Ma mère l’oye di Maurice Ravel e Gloria, per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc. Maestro del Coro José Luis Basso, soprano Lauren Michelle.

– – Orchestra del Teatro di San Carlo – Suite n. 1 Op. 107 da Cenerentola di Sergej Prokof’ev, Ma mère l’oye di Maurice Ravel e Gloria, per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc. Maestro del Coro José Luis Basso, soprano Lauren Michelle. Giovedì 20 gennaio 2022 – Henrik Nánási – Orchestra del Teatro di San Carlo – Divertimento per archi, BB 118, SZ 113 di Béla Bartók e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven.

– – Orchestra del Teatro di San Carlo – Divertimento per archi, BB 118, SZ 113 di Béla Bartók e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven. Giovedì 27 gennaio2022 – Giornata della memoria – Teatrino di Corte di Palazzo Reale – concerto Il tempo della fine – Quattro vite nell’apocalisse Görlitz. Il quartetto composto da Gabriele Pieranunzi (violino), Gabriele Mirabassi (clarinetto), Silvia Chiesa (violoncello) e Maurizio Baglini (pianoforte), eseguirà il Quatuor pour la fin du Temps di Olivier Messiaen, partitura eseguita per la prima volta dallo stesso autore insieme ad altri tre detenuti il 15 gennaio 1941 nel campo di concentramento tedesco di Görlitz. Voce Narrante Guido Barbieri.

Sabato 12 marzo- 2022 – recital di Pretty Yende – al pianoforte Michele D’Elia. In locandina brani di Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi, Franz Liszt e Richard Strauss.

– recital di Pretty Yende – al pianoforte Michele D’Elia. In locandina brani di Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi, Franz Liszt e Richard Strauss. Sabato 26 marzo 2022 – Dan Ettinger – Orchestra del Teatro di San Carlo – Repertorio mozartiano con arie da concerto, interpretate dal soprano Rosa Feola, oltre alle Sinfonia n. 25 in sol minore K 183 e alla Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 del compositore di Salisburgo.

– – Orchestra del Teatro di San Carlo – Repertorio mozartiano con arie da concerto, interpretate dal soprano Rosa Feola, oltre alle Sinfonia n. 25 in sol minore K 183 e alla Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 del compositore di Salisburgo. Sabato 9 aprile 2022 – Jurai Valčuha – Orchestra del Teatro di San Carlo- Ouverture da Les Océanides di Jean Sibelius, Concerto per Trombone James MacMillan, con il Trombone solista Jörgen van Rijen e infine la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven.

– Orchestra del Teatro di San Carlo- Ouverture da Les Océanides di Jean Sibelius, Concerto per Trombone James MacMillan, con il Trombone solista Jörgen van Rijen e infine la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven. Venerdì 17 giugno 2022 – José Luis Basso – Concerto Corale – Coro del Teatro di San Carlo – Vier Gesänge per coro femminile, corni e arpa, op. 17 e Liebeslieder-Walzer per coro e pianoforte a quattro mani, op. 52 di Johannes Brahms e il Requiem versione per coro e organo, op. 48 di Gabriel Fauré.

– Concerto Corale – Coro del Teatro di San Carlo – Vier Gesänge per coro femminile, corni e arpa, op. 17 e Liebeslieder-Walzer per coro e pianoforte a quattro mani, op. 52 di Johannes Brahms e il Requiem versione per coro e organo, op. 48 di Gabriel Fauré. giovedì 23 e sabato 25 giugno 2022 – Fabio Luisi – Orchestra del Teatro di San Carlo – Johannes Brahms (giovedì 23) Sinfonia n. 1 in do minore, Op. 68 e la Sinfonia n. 2 in Re maggiore, Op. 73 del compositore tedesco (sabato 25 giugno) la Sinfonia n. 3 in Fa maggiore, Op.90 e la Sinfonia n. 4 in mi minore, Op. 98.

– Orchestra del Teatro di San Carlo – Johannes Brahms (giovedì 23) Sinfonia n. 1 in do minore, Op. 68 e la Sinfonia n. 2 in Re maggiore, Op. 73 del compositore tedesco (sabato 25 giugno) la Sinfonia n. 3 in Fa maggiore, Op.90 e la Sinfonia n. 4 in mi minore, Op. 98. Domenica 10 luglio 2022 – Jurai Valčuha -Orchestra del Teatro di San Carlo – pianista Javier Perianes – Alborada del gracioso di Maurice Ravel, Noches en los Jardines de España per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla, e in chiusura due brani di Ottorino Respighi, Fontane di Roma e Pini di Roma.

-Orchestra del Teatro di San Carlo – pianista Javier Perianes – Alborada del gracioso di Maurice Ravel, Noches en los Jardines de España per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla, e in chiusura due brani di Ottorino Respighi, Fontane di Roma e Pini di Roma. Giovedì 9 settembre 2022 – Sir Mark Elder – Orchestra del Teatro di San Carlo – Scherzo fantastique, Op. 25 di Josef Suk, Jeu de cartes di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore, “Inglese” (op. 88) di Antonín Dvořák.

– – Orchestra del Teatro di San Carlo – Scherzo fantastique, Op. 25 di Josef Suk, Jeu de cartes di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore, “Inglese” (op. 88) di Antonín Dvořák. Giovedì 15 settembre 2022 – Orchestra del Teatro di San Carlo e Coro – Cantata per soli, coro, organo e orchestra di Pasquale Cafaro.

– Orchestra del Teatro di San Carlo e Coro – Cantata per soli, coro, organo e orchestra di Pasquale Cafaro. Giovedì 22 settembre 2022 – concerto del soprano Olga Peretyatko con Elena Bashkirova. musiche di Michail Glinka, Sergej Prokof’ev, Sergej Rachmaninov e Dmítrij Šostakóvič.

– concerto del soprano Olga Peretyatko con Elena Bashkirova. musiche di Michail Glinka, Sergej Prokof’ev, Sergej Rachmaninov e Dmítrij Šostakóvič. Sabato 8 ottobre 2022 – Ingo Metzmacher – Orchestra del Teatro di San Carlo – Pulcinella, balletto in un atto con canto di Igor Stravinskij (voci soliste il mezzosoprano Adriana Di Paola, il tenore, Giulio Pelligra e il baritono Dario Russo) e la Sinfonia n. 4 in La Maggiore “Italiana”, op. 90 di Felix Mendelssohn- Bartholdy.

– Orchestra del Teatro di San Carlo – Pulcinella, balletto in un atto con canto di Igor Stravinskij (voci soliste il mezzosoprano Adriana Di Paola, il tenore, Giulio Pelligra e il baritono Dario Russo) e la Sinfonia n. 4 in La Maggiore “Italiana”, op. 90 di Felix Mendelssohn- Bartholdy. Sabato 29 ottobre2022 – James Gaffigan – Orchestra del Teatro di San Carlo – Pelléas et Mélisande, op.80 di Gabriel Fauré, Trittico Botticelliano di Ottorino Respighi, e la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart.

I prezzi dei biglietti dei singoli concerti variano, a seconda dei posti da 35 a 87 euro e sono disponibili sul sito ufficiale.

Maggiori informazioni – I concerti del Teatro San Carlo di Napoli

