Toni Servillo al Teatro Mercadante di Napoli con Il mondo sia lodato

Da martedì 30 novembre a domenica 5 dicembre 2021 sei recite esclusive e da non perdere al Teatro Mercadante di Napoli con Toni Servillo che porterà sul palco la parola poetica di Franco Marcoaldi de “Il mondo sia lodato”

L’appuntamento è nel cartellone del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, diretto da Roberto Andò, e proporrà il pluripremiato attore Toni Servillo come interprete de “Il mondo sia lodato” di Franco Marcoaldi, uno spettacolo prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale.

«Il mondo sia lodato – scrive Franco Marcoaldi nella sua nota – che ora rinasce nella messa in scena di Toni Servillo al Teatro Mercadante, non è più il poemetto che scrissi per Einaudi nel 2015. Certo, lo spirito di fondo rimane lo stesso. Come medesimo è il canto di gratitudine verso il creato che sale da quelle pagine, perché nonostante le ingiustizie, la protervia, la stupidità, il dolore, la guerra, la morte, che quotidianamente ci stringono dappresso, comunque io credo e scrivo: il mondo va lodato. L’incontro con Toni però – né il primo né l’ultimo, spero, di un lungo e proficuo sodalizio artistico – mi ha felicemente ‘costretto’ a mettere a soqquadro quel poemetto».