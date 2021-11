Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

Ph Futuro Remoto

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Futuro Remoto, il grande Festival della Scienza a Napoli

Ingresso gratuito quest’anno a Futuro Remoto a Città della Scienza a Napoli con oltre 400 eventi, di cui 180 in presenza e 220 da remoto. Non mancheranno mostre, laboratori, dimostrazioni, eventi e incontri per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani e le scuole alla scienza e alla tecnologica, portando in scena questioni di grande attualità. Futuro Remoto vede la collaborazione delle sette università della Campania, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica- INAF, della Regione Campania e del CNR e presenterà oltre agli eventi ben 19 manifestazioni internazionali e 10 mostre che si potranno vedere sia in presenza e che on line. Un grande evento dal 23 novembre al 3 dicembre Futuro Remoto

Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè

Ritorna in presenza “Strane Coppie 2021” una serie di incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento. Prossimo 2 dicembre 2021 Strane Coppie 2021

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 2 dicembre Ida Gennarelli – la macchina scenica degli spettacoli dei gladiatori “Incontri di Archeologia

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Lunedì 29 novembre – h 17.30 POLONIA – Fuga – di Agnieszka Smoczynska, fiction, 103 m, Polonia, 2018 – Sarà presente in sala la regista. – 71° edizione del Festival di Cannes – International Critics’ Week – h 19.30 GERMANIA – The Case You – di Alison Kuhn, documentario, 80m, Germania 2020 – Sarà presente in sala la regista. Introduce la Direttrice del Goethe-Institut Neapel, dr.ssa Maria Carmen Morese – In concorso a IDFA 2020, sezione Luminous e a CPH:DOX. Vincitore del Best Original Score alla 42° edizione del Film Festival Max Ophüls e Student Award alla 36° edizione del DOK.fest Munich. Maggiori informazioni – Europa – Cinema al femminile”

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata