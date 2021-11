Frankenstein, una Favola Nera alla Reggia di Portici

Il celebre testo della scrittrice britannica Shelley in una interessante rappresentazione nelle sale della Reggia di Portici: una favola nera sulla diversità, sul dolore, sulla mancanza di comprensione e sulle ambizioni malate

Arriva anche nella splendida Reggia di Portici lo spettacolo Frankenstein, una Favola Nera della Compagnia de “il Demiurgo” e si terrà domenica 28 novembre 2021 con tre spettacoli alle 17.30, alle 19.00ce alle 20.30.

La leggenda Frankestein è nata da un romanzo di gusto horror scritto dalla britannica Mary Shelley fra il 1816 e il 1817, all’età di 19 anni e da allora è diventato un vero mito, rappresentato tantissime volte al cinema e al teatro e in tante occasioni.

La storia originale narra di un ragazzo, Victor Frankenstein, che in seguito alla morte della madre, comincia a studiare la creazione di un essere perfetto e passa le sue notti nei cimiteri per comprendere il modo per generare la sua creatura. Ma alla fine crea un mostro che inizia ad uccidere chi gli è vicino fino a che il ragazzo distruggerà la sua opera.

Lo spettacolo della Compagnia “Il Demiurgo“ alla Reggia di Portici

La compagnia de Il Demiurgo ha affidato ad una regista donna, Chiara Vitiello, la messa in scena del testo di Mary Shelley, che ci presenta una “creatura” che non è più mostro di quanto non lo sia ciascuno di noi, con il suo desiderio di onnipotenza che è al contempo inquietante e terribilmente familiare. Il suo Frankenstein è uno spettacolo più volte rappresentato, con successo, in altri siti ed è una favola nera sulla diversità, sul dolore, sulla mancanza di comprensione e sulle ambizioni malate.

Sulla scena di questo appassionante spettacolo ci saranno, per la prima volta tra le splendide sale della Reggia di Portici, Francesco Saverio Esposito, Dario Barbato, Marco Serra, Chiara Vitiello e Laura Pagliara in una produzione de Il Demiurgo.

Frankenstein, una Favola Nera: prezzi, orari e date

Quando: domenica 28 novembre 2021 con tre spettacoli alle 17.30, alle 19.00 e alle 20.30

domenica 28 novembre 2021 con tre spettacoli alle 17.30, alle 19.00 e alle 20.30 Dove: Reggia di Portici

Reggia di Portici Prezzo biglietto: Intero €15,00 – Ridotto insegnanti €12,00

Intero €15,00 – Ridotto insegnanti €12,00 Contatti e informazioni – Lo spettacolo non è adatto ai bambini – Necessario Green Pass – prenotazione obbligatoria – 327 0148209

Lo spettacolo non è adatto ai bambini – Necessario Green Pass – prenotazione obbligatoria – 327 0148209 Evento ufficiale –

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata