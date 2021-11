Real Sito di Carditello: voli in mongolfiera e la festa della Mela Annurca e del Vino Novello

Ph Giovanni Musollini - fondazionecarditello.org

Si chiama Carditello Country ed è una bella festa per adulti e bambini che si terrà nel Real Sito di Carditello con spettacoli teatrali, animazioni, laboratori didattici, voli in mongolfiera e una grande festa della Melannurca e del vino novello

Sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 ci saranno due giorni speciali nella Reggia Borbonica di Carditello, in una splendida atmosfera autunnale, con tanti eventi per adulti e bambini in occasione della Giornata dell’Albero.

E proprio per l’occasione della Giornata dedicata agli alberi, si terrà Carditello Country con domenica anche una bella festa della Melannurca e del vino novello, a cura di Coldiretti Caserta e del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP. e non solo.

Una festa per adulti e bambini con anche voli in Mongolfiera

Weekend ricco di eventi per adulti e bambini con spettacoli teatrali, animazioni, laboratori didattici ed anche voli in mongolfiera, tutto all’insegna dei sapori autunnali e poi domenica anche la festa della Melannurca e del vino novello con Coldiretti Caserta e Consorzio di Tutela.

Ci sarà un bel villaggio reale con prodotti a km zero e street food, più una degustazione di zuppa di legumi del Matese. Per chi arriva a Carditello in bici, ingresso alla festa gratuito.

E’ previsto un contributo di ingresso all’area del Real Sito e poi il pagamento per alcuni eventi. Al momento il Complesso monumentale e le sale reali sono chiusi per restauri in corso mentre sono aperti e visitabili gli spazi esterni come il Galoppatoio, Meridiane, Cappella dell’Ascensione e percorso benessere (bosco di eucalipti). Previste visite di gruppo gratuite, ogni domenica alle ore 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, con eventuale donazione libera. Area picnic (bosco di cerri): tavoli su prenotazione obbligatoria. Per accedere occorre esibire il Green Pass.

Carditello Country Programma

Sabato 20 novembre 2021

Ore 16 – 19 – Balloon Night, voli in mongolfiera a cura di Volare sull’Arte – Per info e costi, cell. 348.8036204

a cura di Volare sull’Arte – Per info e costi, cell. 348.8036204 Ore 18:30 – 20 – 21:30 – “Lo strano caso di Dr. Jekyll & Mr Hyde”, spettacolo teatrale a cura de Il Demiurgo – *Non adatto ai bambini – Per info e costi, cell. 327.0148209

Domenica 21 novembre 2021 – festa dell’Annurca e del Novello

Ore 10:30 – 12 – “Le colonne del mondo”, animazione teatrale e attività creative a cura de La Mansarda – Teatro Dell’orco e FDA Event Creator – Per info e costi, whatsapp 347.3914519 e 339.8085602

Ore 10 – 21 – Villaggio Reale, le aziende agricole di Campagna Amica Caserta presentano i prodotti di eccellenza a Km zero con degustazione di street food – *Workshop, laboratori didattici e attività sulle proprietà benefiche della canapa con il Centro Operativo Sviluppo Canapa Del Sud

Ore 12 – 13 – Festa della Melannurca e del vino novello , a cura di Coldiretti Caserta e Consorzio di tutela della Melannurca Campana IGP – *Melaio in miniatura, illustrazione della storia della melannurca

, a cura di Coldiretti Caserta e Consorzio di tutela della Melannurca Campana IGP – *Melaio in miniatura, illustrazione della storia della melannurca Ore 13 – 14 – Degustazione zuppa di legumi antichi del Matese, a cura dell’Azienda Agricola Valle Chiarelle

Ore 16 – Premiazione testimonial “Rossa del Sud” del Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP

Ore 16 – 19 – Balloon Night, volo vincolato in mongolfiera a cura di Volare sull’Arte – Per info e costi, cell. 348.8036204

Ore 18:30 – 20 – 21:30 – “Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, spettacolo teatrale a cura de Il Demiurgo – *Non adatto ai bambini – Per info e costi, cell. 327.0148209

Info Fondazione Real Sito di Carditello– Cell. 379.2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org