Concerti per Federico: concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti nei luoghi più belli di Napoli

Iniziano i Concerti per Federico, una rassegna gratuita da non perdere, che presenta vari e straordinari concerti della Nuova Orchestra Scarlatti nelle varie sedi della storica Università Federico II di Napoli

Inizia venerdì 19 novembre 2021, alle 19, nella Basilica di San Giovanni Maggiore il programma di Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti per la stagione 2021/2022. Tutti concerti gratuiti da non perdere con il concerto inaugurale che sarà della Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi con brani di Rossini, Mozart e Beethoven e con la voce del soprano Chiara Polese.

Una bella iniziativa che fa parte del calendario di eventi di F2Cultura in collaborazione con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal Maestro Gaetano Russo.

Concerti gratuiti nelle varie sedi dell’Università Federico II di Napoli

I concerti si svolgeranno nelle varie sedi dell’Ateneo, coinvolgendo la comunità federiciana e l’intera città di Napoli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili ed è obbligatorio il Green Pass.

Venerdì 19 novembre 2021- ore 19 – Basilica di San Giovanni Maggiore – Concerto Inaugurale diretto da Beatrice Venezi

Martedì 21 dicembre 2021- ore 19,30 – Basilica di San Giovanni Maggiore – Concerto di Natale della Comunità delle Orchestre Scarlatti – Ensamble per Federico

Giovedì 10 febbraio 2022 – ore 19,30 – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo – Dietro la Quaranta, Nuova Orchestra Scarlatti

Giovedì 10 marzo 2022 – ore 19,00 – Complesso Universitario di Monte S.Angelo – ScarlattinJazz – con Bruno Persico, Daniele Sepe e la Nuova Orchestra Scarlatti

Giovedì 21 aprile 2022 – ore 19,00 – Galoppatorio Reale della Reggia di Portici – Concerto di Primavera dell’Università – Nuova Orchestra Scarlatti

Domenica 5 giugno 2022 – dalle 17 alle 20 – Real Orto Botanico di NApoli – Orto sonoro un suono per ogni pianta- Nuova Orchestra Scarlatti – Orchestra Scarlatti Junior – Scarlatti per tutti

Maggiori informazioni – I Concerti per Federico

