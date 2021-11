I Colori della Musica: Concerti da non perdere al Teatro Sannazaro

Una bella rassegna musicale a Napoli al Teatro Sannazaro, tra jazz, folk e canzone d’autore che vede la direzione artistica di Lino Vairetti, il leader della leggendaria formazione degli Osanna.

Dal 16 al 30 novembre 2021, al teatro Sannazaro di via Chiaia a Napoli, una rassegna musicale da non perdere dal titolo “I Colori della Musica” tra jazz, folk e canzone d’autore per la direzione artistica di Lino Vairetti, il grande musicista leader della leggendaria band napoletana degli Osanna.

Un programma dei concerti di qualità che ci presenta, finalmente dal vivo, un gran numero di grandi musicisti e artisti, alcuni dei quali napoletani.

Non mancheranno infatti i concerti di Peppe Servillo con Javier Girotto e Natalio Mangalavite, poi ci sarà Patrizio Trampetti, Pietro Condorelli, Pietra Montecorvino, Peppe Lanzetta e altri grandi musicisti di rilievo nazionale per una rassegna da non perdere.

I Colori della Musica 2021 – Programma

Martedi 16 novembre ore 21.00 – LALLA ESPOSITO – Concerto Blu

Mercoledi 17 novembre – ore 21.00 – PEPPE LANZETTA & JENNA ROMANO – Scusate il Ritorno

Giovedi 18 novembre – ore 21.00 – PEPPE SERVILLO, JAVIER GIROTTO, NATALIO MANGALAVITE – L’Anno che Verrà – Canzoni di Lucio Dalla –

Venerdi 19 novembre – ore 21.00 – PATRIZIO TRAMPETTI – SANDRO RUOTOLO – JENNA ROMANO – O Sud e Fesso

lunedi 22 novembre ore 21.00 – RITA CICCARELLI & FLOWIN GOSPEL special guest WENDELL SIMPKINS – Better Days

Mercoledi 24 novembre – ore 21.00 – PAOLO DI SABATINO, DOMINIQUE DIPIAZZA, YOANN SCHMIDT – Trace Elements

Giovedi 25 novembre – ore 21.00 FRANCESCO BUZZURRO special guest ANTONIO MARINO – Solo con DJANGO

Lunedi 29 novembre – ore 21.00 – PIETRA MONTECORVINO – in Concerto

Martedi 30 novembre – ore 21.00 – LINO VOLPE. PIETRO CONDORELLI, GIANNI D’ARGENZIO – Jazz Story: le Avventure di Tony Monten

I colori della musica: prezzi, orari e date

Quando: dal 16 al 30 novembre 2021

Dove: Teatro Sannazaro via Chiaia 157 Napoli

Prezzo biglietto: dai 10 ai 25 euro a seconda del concerto e del posto

Contatti e informazioni: 081 411723 – sito ufficiale

