Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 19 al 21 novembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel salernitano e nel beneventano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

InVinoCivitas: il Salone del vino a Salerno

Nella Stazione marittima di Salerno il 20 e 21 novembre 2021, dalle ore 16 si terrà la quinta edizione del Salone del vino. Ci sarà la possibilità di degustare le migliori produzioni vitivinicole italiane tra appuntamenti e due giorni di incontri di promozione culturale ed artigianale con tanti ospiti. Poi il premio EccellenSA, confronti sull’attualità, una mostra fotografica, un défilé di moda e altri eventi. “Brindiamo alla vite” è lo slogan scelto per la quinta edizione di In vino Civitas con circa 80 aziende che saranno presenti con una media di 400 etichette che potranno essere degustate all’interno del Salone che aprirà alle 16 e chiuderà alle 23 nei giorni di Sabato 20 e Domenica 21 novembre 2021. Non mancheranno sette gli appuntamenti tecnici promossi ed organizzati dall’Ais Salerno, dirette sui canali social, focus di presentazione dei prodotti e delle cantine e momenti di riflessione. L’ingresso è consentito solo ai possessori di green pass ed è vietato ai minori di 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: InVinoCivitas: il Salone del vino

Fiera del Baratto e dell’Usato 2021 a Napoli

Si terrà a Napoli il 20 e 21 Novembre 2021 nei grandi padiglioni della Mostra d’Oltremare la Fiera del Baratto e dell’Usato 2021, il grande e atteso evento fieristico che si ripete da anni e che dà la possibilità a tutti i cittadini maggiorenni di vendere o barattare le cose usate o i manufatti artigianali senza necessariamente rilasciare scontrini o avere alcuna licenza e in assoluta sicurezza all’interno di strutture fieristiche. Ben 48a Edizioni per questa Fiera del Baratto che presenterà 350 stand espositivi tra tante tipologie di articoli in vari settori tra cui Abbigliamento, Antiquariato, Modernariato, Artigianato, Collezionismo, Videogame, Giocattoli, Idee Regalo (in vista del Natale) e di tutto di più. Maggiori Informazioni – Fiera del Baratto e dell’Usato

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

18-21 novembre – Festa del Cioccolato Artigianale – Benevento – Quattro giorni tutti dedicati alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia a Benevento nel centralissimo Corso Giuseppe Garibaldi con il Choco Italia in Tour il grande Festival Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato. Un grande evento itinerante dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia che si sposta nelle grandi città proponendo tanta buona cioccolata e prodotti tipici che provengono da ogni regione d’Italia che sono presentati in tanti tipici stand che saranno aperti per degustazioni e acquisti dalle ore 10 del mattino alle 24 nei quattro giorni della fiera. Tante specialità di cioccolato e non solo dalle varie regioni italiane, dal Piemonte, Toscana, Calabria, Sicilia e dalla Campania con tanti artigiani del buon cioccolato e maestri cioccolatieri. Benevento Choco Italia in Tour

19-21 novembre – Novello e Castagne – Torrecuso (BN) – Ritorna in presenza l'appuntamento autunnale di Novello e Castagne, organizzato dal Forum dei giovani di Torrecuso con 3 giorni di festa con tanti eventi tra musica, teatro, esposizioni, ma soprattutto non mancheranno gli stand enogastronomici con quei piatti tipici della zona che la buona terra riesce ad offrire. Non mancheranno anche serate musicali come venerdì 19 novembre i Soulpalco e poi sabato 20 novembre arriverà 'Nduccio con il suo Suona Tour. Poi tante buone specialità locali a base di Castagne e dei buoni prodotti della zona e tanto buon vino Novello dei produttori di Torrecuso. Per accedere all'area della Festa è obbligatorio il Green Pass Maggiori informazioni e programma aggiornato – Forum dei Giovani di Torrecuso 327 133 9629

