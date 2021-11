Festa dell’Albero 2021 nel Real Orto Botanico di Napoli: programma completo

© g. Sibilio

Ingresso gratuito per la XI edizione per la Festa dell’Albero 2021 che si terrà il prossimo weekend nello straordinario Orto Botanico dell’Università Federico II

Si terrà a Napoli sabato 20 e domenica 21 Novembre 2021, dalle ore 9.00 ealle 15.00, nell’Orto Botanico dell’Università Federico II a via Foria la XI edizione della Festa dell’Albero 2021. Un bell’evento organizzato dalla Federico II in occasione della festività nazionale dedicata agli alberi e che quest’anno avrà l’ulivo come protagonista.

La festa dell’albero coinvolgerà anche, e per la prima volta, l’Orto Botanico di Portici. Nei viali dell’Orto Botanico di Napoli verrà celebrata e ricordata l’importanza degli alberi per la sostenibilità ambientale, ma sarà anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione alla tutela del Verde e all’incremento del patrimonio arboreo cittadino attraverso la piantumazione di essenze arboree negli spazi urbani.

Non mancheranno attività artistiche e la presenza di una piccola esposizione di aziende dedite alla commercializzazione di piante, di prodotti naturali e di quanto necessario per la cura e la manutenzione del Verde.

Il protagonista di questa edizione è l’olivo, pianta simbolo di vittoria e di rinascita.

Durante la festa in collaborazione con i Vivai Forestali della Regione Campania, saranno donati giovani alberi a coloro che ne faranno richiesta al fine di incrementare il Verde urbano. La manifestazione si svolgerà nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza in vigore.

Festa dell’Albero – programma – Sabato 20 Novembre

Ore 9.00: Apertura al pubblico e inaugurazione della manifestazione

Ore 9.00/14.00: Attività per le scolaresche a cura di ASNU (Associazione Scienze Naturali Unina): “Progetto Citizen Science: La flora alloctona invasiva, le invasioni botaniche” (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9.00/14.00: Attività per le scolaresche a cura di AUSF (Associazione Studentesca Scienze Forestali) (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9.00/14.00: Attività per le scolaresche a cura dell’Associazione culturale “Il Mattoncino” (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9.00/14.00: Workshop tematici c/o gli Stand curati dai Vivaisti presenti all’esposizione (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9:00/14:00: l’Associazione Meridionale Amatori Orchidee (AMAO) sarà presente per condividere con il pubblico curiosità e informazioni inerenti le orchidee.

Ore 9.00/14.00: Laboratorio di giardinaggio (semina, riproduci e cura i tuoi alberi) (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 10.00/10.30: Workshop “L’albero nell’Ecosistema Urbano”

Ore 10.30: “Crea la tua composizione floreale” workshop a cura di EDFA (Ente Decorazione Floreale per Amatori) Napoli

Ore 11.00: “Il popolo del bosco” spettacolo teatrale a cura dell’Associazione culturale “I Teatrini”

Ore 11.30: Workshop “Alberi ed Orchidee. Dall’habitat naturale alla coltivazione domestica” organizzato da Associazione Meridionale Amatori Orchidee a cura del Dott. Daniel Klein presidente della Società Felsinea di Orchidofilia.

Ore 12.30 Lezione di Taiji Quan e Qi Gong a cura di Daniela Monetti

Ore 13.00: Evento musicale nel Cortile del Castello a cura del “Coro Polifonico Universitario ‘Federico II’ di Napoli” dal titolo “Autumn Leaves”. Direttore Antonio Spagnolo, pianista Antima Pepe

Ore 15.00 Chiusura della manifestazione

Festa dell’Albero – programma – Domenica 21 Novembre

Ore 9.00: Apertura al pubblico

Ore 9.00/14.00: Attività per le scolaresche a cura di ASNU (Associazione Scienze Naturali Unina): “Progetto Citizen Science: La flora alloctona invasiva, le invasioni botaniche” (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9.00/14.00: Attività per le scolaresche a cura di AUSF (Associazione Studentesca Scienze Forestali) (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9.00/14.00: Attività per le scolaresche a cura dell’Associazione culturale “Il Mattoncino” (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9.00/14.00: Workshop tematici c/o gli Stand curati dai Vivaisti presenti all’esposizione (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 9:00 alle 14:00: l’Associazione Meridionale Amatori Orchidee (AMAO) sarà presente per condividere con il pubblico curiosità e informazioni inerenti le orchidee.

Ore 9.00/14.00: Laboratorio di giardinaggio (semina, riproduci e cura i tuoi alberi) (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti)

Ore 10.00: “Crea la tua composizione floreale” workshop a cura di EDFA (Ente Decorazione Floreale per Amatori) Napoli

Ore 10.30: “Il popolo del bosco” spettacolo teatrale a cura dell’Associazione culturale “I Teatrini”

Ore 11.00: Consegna ufficiale di alcuni giovai esemplari arborei, appartenenti alla macchia mediterranea, al Sindaco del Comune di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi

Ore 11.30: Workshop “Alberi ed Orchidee. Dall’habitat naturale alla coltivazione domestica” organizzato da Associazione Meridionale Amatori Orchidee a cura del Dott. Daniel Klein presidente della Società Felsinea di Orchidofilia

Ore 12.00: Visita Guidata (info e prenotazioni eventiobn©unina.it, entro il 18/11/2021); previsto n. 2 gruppi di max 30 partecipanti.

Ore 12.30 Lezione di Taiji Quan e Qi Gong a cura di Daniela Monetti

Ore 13.00: Evento musicale nel Cortile del Castello a cura del Complesso Vocale e Strumentale “La Coriola” dal titolo “La mammoria de Napole ientile”

Ore 13.00: Piantumazione di un albero di Olivo ed “Abbraccio agli alberi”

Ore 15.00 Chiusura della manifestazione

Alcune attività, previste all’esterno, potranno subire uno spostamento in caso di condizioni meteo avverse (rivolgersi all’Infopoint)

Maggiori informazioni – Festa dell’Albero

– Orto Botanico di Napoli – Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Foria 223, Napoli – Tel.:0812533937

