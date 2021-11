La Zarina e il Lazzarone: spettacolo itinerante alla corte di Re Ferdinando a Villa Campolieto

Un divertentissimo spettacolo ci riporta alla Corte del Re Borbone tra gli splendidi ambienti di Villa Campolieto, la villa vesuviana situata a Ercolano lungo il Miglio d’oro

Sabato 20 novembre 2021 alle ore 18:30 e alle 20:00 e poi anche Sabato 27 novembre 2021, alle 19:30 e alle ore 21:00, nella splendida cornice di Villa Campolieto ad Ercolano, ci sarà il nuovo spettacolo di Karma – Arte Cultura Teatro.

La zarina e il Lazzarone è una esilarante commedia degli equivoci in cui Re Ferdinando si trova a dover districarsi fra la presenza della regina Maria Carolina e la sua amante venuta dalla Russia, la zarina Alexsandrina. A pagarne le spese sarà il povero Malogno. Come? Re Ferdinando gli chiederà di fingere di essere il re con la zarina, e di restare lazzaro in presenza della regina.

Una serie di sfortunati eventi, equivoci, malintesi che porteranno lo spettatore nel 1700 senza mai farlo smettere di ridere. A completare le disgrazie di re Ferdinando vi sarà il conte Ambrogio, messaggero della regina. Con un finale inatteso e tutto da ridere.

Un divertente spettacolo in costume d’epoca di Karma – Arte Cultura Teatro

Il regista Antonio Ruocco dichiara:

“Per realizzare questo spettacolo, mi sono ispirato alle commedie degli equivoci plautine, ma anche un po’ alle commedie americane con ritmi serratissimi e scambi di persone. Riportare tutto nel ‘700, dando un fondo storico di verità, è stato tanto complicato quanto divertente, sia nella scrittura che nella regia. L’obiettivo era proprio questo: trattare un episodio storico, rielaborato, e strappare risate alle persone E realizzarlo qui, in una delle più belle ville del miglio d’oro, sede della Fondazione Ente Ville Vesuviane, è motivo di orgoglio e prestigio.”.

Tanti bravi attori nella splendida Villa Campolieto

Il cast è di tutto rispetto. Nei panni del re, come sempre, Ciro Scherma, affiancato dal fidato Malogno, magistralmente interpretato dal maestro Ciro Pellegrino. La regina è interpretata da Emiliana Bassolino, Ambrogio sarà Diego Consiglio, e poi, reduce da “I bastardi di Pizzofalcone”, Elena Starace che interpreterà una divertentissima zarina di Russia. Uno spettacolo che promette tante risate e divertimento.

La Zarina e il Lazzarone: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 20 novembre 2021 (ore 18.30 e 20.00) e poi anche Sabato 27 novembre 2021 (ore 19,30 e ore 21,00)

Villa Campolieto Corso Resina, 283 Ercolano

Villa Campolieto Corso Resina, 283 Ercolano Prezzo biglietto: € 16.00 compreso spettacolo, biglietto d’ingresso alla villa e parcheggio interno

€ 16.00 compreso spettacolo, biglietto d’ingresso alla villa e parcheggio interno Organizzazione: Karma – Arte Cultura Teatro.

Contatti e informazioni: Prenotazione Obbligatoria con un whatsapp o sms al 3427329719

