Il Teatro di San Carlo inaugura la stagione lirica con l’Otello di Verdi per la regia di Mario Martone

Sarà presente il Presidente della Repubblica Mattarella all’inaugurazione della stagione lirica 2021/2022 del Teatro di San Carlo di Napoli che si terrà con l’Otello di Verdi per la regia di Martone

Domenica 21 novembre 2021 verrà inaugurata la nuova Stagione lirica 2021/2022 del Teatro di San Carlo con l’Otello di Giuseppe Verdi per una particolare regia di Mario Martone: all’evento sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’orchestra del Teatro San Carlo sarà diretta dal maestro Michele Mariotti assieme con il Coro che per l’occasione è stati preparato da José Luis Basso. L’Otello per la regia di Mario Martone è una nuova produzione del Teatro di San Carlo in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. Lo spettacolo sarà in scena dal 21 novembre fino al 14 dicembre 2021.

Doppia inaugurazione al San Carlo dopo il successo della Bohème

Una nuova inaugurazione per il Lirico napoletano dopo il successo della Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante che avrebbe dovuto aprire la scorsa stagione, ma che è stata presentata al Teatro San Carlo a Napoli dal 12 al 19 ottobre 2021 con un grande successo di pubblico.

Per l’Otello al San Carlo ci sarà il tenore tedesco Jonas Kaufmann ad impersonare l’Otello ed accanto a lui vedremo nello stesso ruolo Yusif Eyvazov nelle recite del 7, 10 e 14 dicembre. Gli altri grandi interpreti saranno Maria Agresta che sarà Desdemona, Igor Golovatenko che interpreterà Iago.

E poi Alessandro Liberatore (Cassio) Matteo Mezzaro (Rodrigo) Emanuele Cordaro (Ludovico) Biagio Pizzuti (Montano), Manuela Custer (Emilia), Francesco Esposito (Un araldo). I prezzi vanno da 40 euro delle balconate agli 800 delle poltronissime o del Palco reale.

Maggiori informazioni e prenotazioni – Teatro di San Carlo – +39 0817972331/421 – tutti i giorni H 10.00 – 18.00

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata