Ariete in concerto a Napoli al Teatro Palapartenope

Concerto a Napoli per Ariete, la cantante romana con tanti eventi sold out come quello all'Auditorium Parco della Musica di Roma a fine estate. E la grande richiesta di partecipazione ha convinto gli organizzatori allo spostamento del concerto dalla Casa della Musica Federico I al vicino e grande Palapartenope

Mercoledì 23 marzo 2022, pochi giorni prima del grande e atteso concerto del 26 marzo dei Måneskin, ci sarà al Palapartenope di Napoli un grande concerto dal vivo di Ariete con il suo Club Tour 2022. La grande richiesta di partecipazione ha convinto gli organizzatori allo spostamento del concerto dalla Casa della Musica Federico I al vicino e grande Palapartenope.

Un grande successo per la cantante romana con molti concerti sold out come quello all’Auditorium Parco della Musica di Roma dove si è concluso il suo tour estivo. In particolare è piaciuta a tutti la sua hit estiva “L’ultima notte”, che è nella colonna sonora della seconda stagione di “Summertime”, l’apprezzata serie tv italiana che va in onda su Netflix.

🎟️ Acquista i biglietti per il concerto di Ariete su TicketOne

Il nuovo singolo di Ariete “L”

E ora l’artista romana ha fatto uscire, in radio e in streaming, un nuovo singolo presentato in anteprima negli ultimi concerti estivi: parliamo di “L” un bel brano composto da Ariete assieme a D’Amore (Daniele Razzicchia) che sarà senza dubbio un grande successo.

Ariete è una brava artista che compone brani interessanti, rivalutando le parole, ed è senza dubbio tra le migliori della cosiddetta Generazione Z la corrente pop intima e nostalgica della nostra musica che annovera artisti veramente bravi e interessanti come Ariete, Madame, Sangiovanni e tanti altri che propongono musica di qualità che piace a tutti, dai giovani a quelli un pio meno giovani.

Ariete in concerto al Palapartenope di Napoli: informazioni e biglietti

Quando: Mercoledì 23 marzo 2022 – Ore 21:30

Mercoledì 23 marzo 2022 – Ore 21:30 Dove: Teatro PalaPartenope

Teatro PalaPartenope Biglietti: Acquista i biglietti online su TicketOne – Posto Unico € 28.75 Circa

Ariete – Club Tour 2022 al Teatro Tenda Palapartenope

