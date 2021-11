4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 12 al 14 novembre 2021

Ph napoliurbanjungle

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 12 al 14 novembre 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 13 novembre – Passeggiata a Scampia: storia, arte, architettura. Da Felice Pignataro a Franz Di Salvo

Una bella passeggiata guidata per scoprire la storia e le tante cose belle che ci sono in uno dei quartieri più particolari della nostra città: Scampia. Si conoscerà la storia del quartiere dalle origini ai nostri giorni, l’architetto che lo progettò, Franz Di Salvo, e le ragioni che hanno portato al fallimento del progetto. Si parlerà di Felice Pignataro, intellettuale ed artista che è stato il primo ad immaginare la rigenerazione del quartiere di Scampia e si conoscerà l’odierna stazione Metro dell’arte “Piscinola-Scampia“, dove gli interventi strutturali ed il progetto artistico hanno dato vita ad un’operazione extra-museale di arte contemporanea. Una bella e nuova passeggiata per tutti coloro che si sentono “diversamente turisti” e sono particolarmente interessati alla storia del ‘900 napoletano.

L’evento è a cura L. Ferrara e G. Notaro, guide turistiche della Regione Campania, a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10.00, ingresso stazione Metro Toledo (da Toledo si viaggia insieme fino a Scampia). durata: 2,5h

: ore 10.00, ingresso stazione Metro Toledo (da Toledo si viaggia insieme fino a Scampia). durata: 2,5h Contributo : 10€ (bambini gratis fino ai 10 anni).

: 10€ (bambini gratis fino ai 10 anni). Organizzazione : Ferrara e G. Notaro, guide turistiche Prenotazione obbligatoria a 334.8034851 – 348.8968184 anche whatsapp specificando nome e cognome di ognuno dei partecipanti oppure via mail napoliurbanjungle@gmail.com – Nel rispetto delle norme attuali è obbligatorio l’uso della mascherina. La passeggiata si svolge prevalentemente in esterno, eccezion fatta per la stazione della Metro, dove gli ampi spazi consentono il giusto distanziamento tra le persone.

: Prenotazione obbligatoria a 334.8034851 – 348.8968184 anche whatsapp specificando nome e cognome di ognuno dei partecipanti oppure via mail napoliurbanjungle@gmail.com – Nel rispetto delle norme attuali è obbligatorio l’uso della mascherina. La passeggiata si svolge prevalentemente in esterno, eccezion fatta per la stazione della Metro, dove gli ampi spazi consentono il giusto distanziamento tra le persone. Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Sabato 13 novembre – Nelle stanze di Palazzo Canneto

Per la prima volta e in esclusiva una dimora storica privata di Via Monte di Dio, eclettica, raffinata, apre le porte a medea art. Un “Aper House” da provare. Cerchiamo di rendere l’evento culturale un’esperienza unica, coniugando Storia, arte con l’enogastronomia. La via del Monte di Dio, che collegava la chiesa omonima con la chiesa monastero di S. Maria degli Angeli, dalla seconda metà del ‘500 e poi nei due secoli successivi viene edificata con una serie di palazzi appartenenti a nobili spagnoli o comunque a diplomatici, alti gradi militari e funzionari di corte che sceglievano di risiedervi per la vicinanza del palazzo vicereale/reale, per il panorama, per il clima mite e ventilato e per i giardini. Da notare che tutti i palazzi di questa strada avevano un grande giardino retrostante e questa caratteristica li accomuna alle grandi residenze del ‘500 come i palazzi Cellamare e d’Avalos; naturalmente a partire dall’Ottocento, e in qualche caso anche prima, i giardini vengono occupati da altre costruzioni secondo il noto processo di sfruttamento intensivo degli spazi a scopo speculativo. Il nostro evento culturale inizierà con un tour che partirà dal “Largo di Palazzo” e seguirà il percorso di un’antica Casa Palaziata, attuale Supportico d’Astuti che ci consentirà di arrivare sulla collina di Pizzofalcone, Via Monte di Dio, costituita da un susseguirsi di palazzi nobiliari. Ci fermeremo a palazzo Bagnoli di Sanfelice, Palazzo Del Duca di Noja all’interno del quale si trova il villino Wenner, Palazzo palazzo Capracotta, separato dal palazzo Barracco da un arco sotto il quale si entra nel vico Calascione dov’ è ubicato palazzo Thalberg e Palazzo Alviti. Infine, entreremo a Palazzo Canneto-Gironda dove nelle STANZE della Dimora privata dopo la visita. sulla terrazza o nel salone di rappresentanza gusteremo un fresco aperitivo accompagnato da finger food.

L’evento è curato dall’Associazione Medea Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 17 – luogo comunicato alla prenotazione

: ore 17 – luogo comunicato alla prenotazione Contributo : Quota Evento 25 Euro- se non si dovesse raggiungere il numero adeguato di partecipanti per il catering, il tour con la visita alla dimora di p. canneto si svolgerà comunque con una quota, ovviamente, diversa, 13 euro.

: Quota Evento 25 Euro- se non si dovesse raggiungere il numero adeguato di partecipanti per il catering, il tour con la visita alla dimora di p. canneto si svolgerà comunque con una quota, ovviamente, diversa, 13 euro. Organizzazione : Medea Art Evento Per Soci Tesserati Medea Art. chi volesse partecipare puo’ iscriversi compilando e inviando il modulo presente nel sito www.Medeart.Eu Ricevera’ La Tessera Al Momento Della Visita. info e prenotazioni. 3404778572 info@medeart.eu.

: Evento Per Soci Tesserati Medea Art. chi volesse partecipare puo’ iscriversi compilando e inviando il modulo presente nel sito www.Medeart.Eu Ricevera’ La Tessera Al Momento Della Visita. info e prenotazioni. 3404778572 info@medeart.eu. Maggiori Informazioni: evento ufficiale

Domenica 14 novembre – Trekking al Cratere di Montenuovo

Il Monte Nuovo è il monte più giovane d’Europa nato in una terra forgiata col fuoco, i Campi flegrei. Dopo il successo della passeggiata naturalistica all’Oasi di Montenuovo vi proponiamo una nuova esperienza alla scoperta della formazione del più recente edificio vulcanico dei Campi Flegrei. Risaliremo fino alla cima del promontorio da cui si godrà dell’incantevole vista sui laghi Flegrei ed effettueremo l’intero giro del cratere. Nel corso dell’escursione saranno illustrati, oltre alle caratteristiche geologiche tipiche della zona Flegrea (osservazione della stratificazione di diversi materiali eruttivi ), i principali aspetti della macchia Mediterranea tramite l’indicazione delle principali specie botaniche presenti. Si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

L’evento è curato dall’Assocazione Napoli da Cima a Fondo cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Ore 9.45 ingresso Oasi Montenuovo in via Icaro).

: Ore 9.45 ingresso Oasi Montenuovo in via Icaro). Contributo : Contributo associativo 10€/persona- Soci 8 €- Bambini gratis fino a 12 anni; 5€ dai 13 ai 18 anni Durata: 2,5 ore

: Contributo associativo 10€/persona- Soci 8 €- Bambini gratis fino a 12 anni; 5€ dai 13 ai 18 anni Durata: 2,5 ore Organizzazione : Assocazione Napoli da Cima a Fondo 3713196745 – info@napolidacimaafondo.org L’escursione verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e con condizioni meteorologiche favorevoli

: Assocazione Napoli da Cima a Fondo 3713196745 – info@napolidacimaafondo.org L’escursione verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e con condizioni meteorologiche favorevoli Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Sabato 13 novembre – Il sabato del Villaggio: Porta Posillipo e Salita Villanova

Un tour tra i luoghi e i panorami più belli di Napoli . C’è chi scende e c’è chi sale, e chi dalle scale vede il mare. Il percorso parte dalla funicolare di via Manzoni, per poi visitare alcuni degli antichi borghi di Posillipo, e poi scendere le scale di Salita Villanova. Arriveremo a via Posillipo, all’altezza di Palazzo Donn’Anna, splendido gioiello barocco.

L’evento è curato Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania dall’Associazione cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : sabato 13 novembre alle 10 in via Manzoni, all’ingresso della funicolare (funicolare di Mergellina).

: sabato 13 novembre alle 10 in via Manzoni, all’ingresso della funicolare (funicolare di Mergellina). Contributo : Quota di partecipazione 12 euro – durata 3 ore circa

: Quota di partecipazione 12 euro – durata 3 ore circa Organizzazione : Erika Chiappinelli – inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722 – Fornire cognome e recapito telefonico Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 novembre alle ore 23: La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Indossare scarpe comode. Posti Limitati per le norme anti-contagio. Obbligatorio portare con sè la mascherina.Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e portare la mascherina..

: – inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722 – Fornire cognome e recapito telefonico Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 novembre alle ore 23: La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Indossare scarpe comode. Posti Limitati per le norme anti-contagio. Obbligatorio portare con sè la mascherina.Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e portare la mascherina.. Maggiori Informazioni: evento ufficiale

