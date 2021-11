Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 12 al 14 novembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel Beneventano e nel Casertano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa del vino, Saperi e Sapori Vesuviani a Boscoreale (NA)

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 a Boscoreale (Napoli) ritorna l’attesa Festa del Vino, Saperi e Sapori Vesuviani, la grande festa autunnale che da anni si tiene nella cittadina vesuviana. Quest’anno tra gli ospiti, il comico Beppe Iodice ed Enzo Avitabile in concerto. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio di Boscoreale (Napoli) presenta due giorni di interessanti eventi e buon cibo e vino nel centro storico di Boscoreale in piazza Pace. Si si inizia sabato 13 alle 18:00 con gli sbandieratori e musici Nocera dè Pagani – 19:00 apertura delle botteghe dei saperi e sapori con gastronomia, stand espositivi dei produttori del vino del Parco del Vesuvio – 19:30 ospite lo chef Gennaro Esposito – 20:30 spettacolo del trio napoletano – Napoli è nà canzone – gran finale alle 21:45 con lo spettacolo di cabaret di Peppe Iodice – domenica 14 alle 16:00 sfilata di auto d’epoca per il centro storico con partenza da piazza Giovanni XXIII – 19:00 apertura delle botteghe dei saperi e sapori con gastronomia, stand espositivi dei produttori del vino del Parco del Vesuvio 19:45 serata canora con i ragazzi del talent. La festa del vino del Comune di Boscoreale si conclude a partire dalle 20:45 con il concerto di Enzo Avitabile. Maggiori informazioni sull’evento

Antica Fiera di San Martino nel Centro Storico di Solopaca (BN)

Ritorna quest’anno Sabato 13 e Domenica 14 Novembre 2021 nel centro storico di Solopaca, l Antica Fiera di San Martino, la tradizionale fiera di antica tradizione, in onore del Santo Patrono. Un evento che si ripete da anni e che consente di espone merci di ogni tipo, dall’abbigliamento ai casalinghi, dai materiali per l’agricoltura. Una “fiera storica” oramai a Solopaca arricchita anche da animazione per bambini, spettacoli ed intrattenimento musicale con postazione Radio Company, e con le immancabili postazioni enogastronomiche. Saranno naturalmente presenti le cantine di Solopaca con il loro buon vino novello. La fiera si terrà nel centro storico di Solopaca lungo il tracciato dell’antica fiera di San Martino ed è organizzata dalla Pro Loco. Non mancheranno Sabato 13 in piazzetta San Martino intrattenimento con Company Action e Domenica 14 novembre 2021 ritorna il mercato del baratto anche dei prodotti alimentari nei giardini comunali e poi sempre domenica dalle 15 tante attività per bambini. Maggiori Informazioni

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

12-13 novembre – Suoni DiVini – Macerata Campania (CE) Nei giorni di San Martino nel Centro storico di Macerata Campania si terrà Suoni Divini due serate all’insegna della convivialità e del divertimento con tanta buona musica e tanto buon vino. Organizzato dall’Associazione no profit “Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania” Suoni DiVini prevede quattro concerti dal vivo e poi artisti di strada, street food, slow food, percorso enologico, grappe, cioccolato e tanti stand di artigianato . I possessori di Green Pass potranno anche prenotare il posto a sedere per i concerti su whatsapp al numero 328 602 7651 – Il programma musicale prevede Sabato 13 – ore 20,30 – sul sentiero di Faber – Omaggio a Fabrizio De Andrè – con Giuseppe di Tartaro e Antonella Orlando e poi a seguire i Trillanti. Domenica 14 sul sentiero di Rino – Omaggio a Rino Gaetano – con Laura Cuomo, Francesco Luongo, Giuseppe di Tartaro e Francesco Santagata a seguire Luca Rossi – Suoni DiVini si Terrà in Piazza De Michele e nella Villa Comunale di Macerata Campania (CE). Maggiori informazioni Suoni Divini

13-14 novembre – Novello in Festa – Castelvenere (BN) – Nel weekend la grande festa del vino Novello a Castelvenere, la città campana del buon vino, dove ci sono centinaia di aziende agricole e una superficie dedicata alla vite che copre buona parte del territorio comunale. Dalle ore 18.00 di sabato 13 in Piazza San Barbato a Castelvenere, nel Beneventano, iniziano due belle giornate di festa dedicate al buon vino novello della zona e poi in serata in programma lo spettacolo dei Wooldland's Events, mentre domenica 14 si esibiranno gli MTA Live. Castelvenere è la zona della Campania dedicata al buon vino, con una tantissime superfici coltivate e tanti ottimi vini a denominazione "Sannio" e "Falanghina del Sannio" Maggiori informazioni Novello in Festa a Castelvenere (BN)

