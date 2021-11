Festival di San Martino: Musica, Zeppole e Vino a San Marco di Castellabate

Ritorna la bella festa di San Martino a San Marco di Castellabate, un’occasione per tornare ed apprezzare, anche nel periodo non balneare, le bellezze del Cilento e di questa bella cittadina. Non mancheranno i mercatini, le zeppole, i piatti tipici Cilentani, la buona musica e gli spettacoli per le due serate di festa

Ritorna nei giorni di Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, a partire dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate, il festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino.”

Dopo il successo del 2019 l’evento si presenta per la sua seconda edizione sempre nel “Rione Rocchetta”, da Via Cuono a via Vicenza e sulle stradine vicine dove verranno rievocate le vecchie tradizioni e i mestieri familiari di una volta.

Troveremo infatti la vecchia lavanderia, l’antica sartoria, i maestri d’ascia di un tempo, l’arte contadina e i boscaioli” e poi “L’osteria di Bacco” per celebrare la festa di San Martino con le classiche Zeppole e il buon vino della zona.

La festa di San Martino a San Marco di Castellabate con le ottime zeppole

Anche quest’anno l’evento è stato organizzato dall’Associazione Vivi San Marco con il patrocinio dal Comune di Castellabate e vuole rappresentare un momento di rilancio anche in questo periodo per la zona, per l’intera comunità di San Marco e per coloro che parteciperanno, regalando a tutti due serate di gioia e allegria.

Durante la festa di San Martino si potranno provare le gustose Zeppole della zona, che rappresentano il simbolo della festività di San Martino. Le ottime zeppole saranno disponibili, per la felicità dei partecipanti, i diversi modi, tra il dolce e il salato come le zeppole con le alici salate, le zeppole con il baccalà, le zeppole con i fiori di zucca e poi quelle con il buon miele della zona.

Non mancheranno poi tante altre specialità cilentane sempre accompagnate da un buon bicchiere di vino locale di ben 4 aziende vinicole del territorio presenti con il proprio prodotto. Nelle due serate anche intrattenimenti musicali, di cabaret e balli tipici.

Il Festival di San Martino – programma di intrattenimento, musica e spettacolo

La Bottega Teatrale Sabato 13 e Domenica 14 Novembre – Sketch e intrattenimento teatrale. Dalle ore 18:30

Espressione Danza di Rossella Giaimo – Sabato 13 e Domenica 14 Novembre – Balli e spettacolo.

U lamiento c’accerette tata – Sabato 13 e Domenica 14 Novembre – Canti e suoni tradizional popolari. Itineranti dalle ore 18:00

Present Tense – Sabato 13 e Domenica 14 Novembre – Rock e classici italiani.- Dalle ore 19:30

Enrico Nicoletta & Fortunata Monzo – Sabato 13 Novembre – Intrattenimento e show musicale – Dalle ore 20:30

No More Trouble – Domenica 14 Novembre – Pop-Rock & Blues – Dalle ore 20:30

Nicholas Gallo Siberiano – Sabato 13 e Domenica 14 Novembre – DJ Set dalle ore 22:00

Maggiori informazioni – Festival di San Martino: Musica, Zeppole e Vino

