Creattiva 2021 a Napoli: la Fiera Nazionale delle Arti Manuali

Nella Mostra d’Oltremare ritorna Napoli Creattiva la più grande fiera del Sud Italia dedicata alle arti manuali, un punto di riferimento per le arti creative nel Meridione

Alla mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 14 novembre 2021 ritorna Creattiva, la grande Fiera Nazionale delle Arti Manuali. Napoli Creattiva è la più grande fiera del Sud Italia dedicata alle arti manuali, ed è un grande evento che si ripete in città da anni con grande successo e che è diventato un punto di riferimento per le arti creative manuali nel Meridione.

A Creattiva, la Fiera Nazionale delle Arti Manuali ci saranno più di un centinaio di aziende espositrici che presenteranno le ultimissime novità del mercato per tre giorni fiera dalle 10 alle 20.

La fiera delle arti creative a Napoli con tanti corsi e dimostrazioni

Ed anche quest’anno non mancheranno, come ogni anno, tantissimi corsi e dimostrazioni per questo grande evento sulle Arti Manuali. Una manifestazione che da 10 anni a Napoli riscuote ogni anno un grande successo con tantissimi visitatori.

Tutti i visitatori potranno partecipare alle tante centinaia di corsi, dimostrazioni e laboratori organizzati da espositori, associazioni e artigiani. Dalla bigiotteria alle perline, dalle ceramiche al découpage, dai lavori d’ago al patchwork e quilting, dalle paste modellabili all’oggettistica country, passando per le decorazioni, la didattica finalizzata alla manipolazione dei materiali, il feltro e la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, la lavorazione del legno, le macchine per cucire, le miniature, i saponi di ogni genere e…. molto altro ancora,

Costi d’ingresso, ingresso gratis per gli insegnanti e elenco corsi

Anche quest’anno gli insegnanti entreranno gratis a Creattiva grazie ad un numero prestabilito di ingressi omaggio registrandosi sul sito. Per tutti è necessario il Green Pass o quanto previsto dalla normativa.

I costi di ingresso a Creattiva variano da 8-9 euro (on-line o in loco) per l’intero a quelli ridotti (per Bambini 10-13, Adulti over 65 e gruppi) che sono di 6-7 euro. Agevolazioni per ingresso a partire dalle 18.30 e Ingresso Gratuito per Bambini di età inferiore ai 10 anni.

I corsi cui partecipare sono tantissimi e li troverete tutti sul seguente link Corsi Creattiva

Tutte le info sul sito ufficiale di Fiera Napoli Creattiva

