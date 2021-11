Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli per Novembre 2021

© The Grand Cheese Master

I mercatini si tengono nei weekend nelle piazze di Napoli con ottimi prodotti locali e incentivano anche la produzione del territorio, perché tutti i produttori sono della Campania e sono facilmente identificabili grazie al nome e al luogo dove si produce

Nel mese di Novembre 2021, principalmente nei weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica in alcune piazze di Napoli. Tra gli stand Gialli di Coldiretti, direttamente dai produttori, troveremo tanti ottimi prodotti dell’agroalimentare Campano in vari quartieri della città per tutto il mese.

Tra le bancarelle ci saranno le buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Acquistare in questi mercatini Coldiretti incentiva anche la produzione del territorio, perché tutti i produttori sono della Campania e sono facilmente identificabili grazie al nome e al luogo dove si produce scritto sullo stand.

A Napoli c’è anche il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia

A Napoli, da giugno 2020, ha aperto al Parco San Paolo di Fuorigrotta in via Guidetti 72, il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia. Il mercato coperto San Paolo è aperto di Mercoledì e poi il Venerdì e il Sabato con orari e giorni che troverete di seguito.

Il Calendario di Novembre 2021 dei mercatini di Campagna Amica a Napoli

Gli orari dei mercatini, salvo diversa indicazione, sono dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le date e le piazze sono suscettibili di variazioni. Molti ci segnalano che il mercatino di Piazza Immacolata non riesce a tenersi li per problemi legati agli alberi della piazza e, nei giorni indicati, si sposta a piazza 4 giornate, Stadio Collana. Ecco il calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 3 Novembre 2021

via Cervantes

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Venerdì 4 Novembre 2021

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Sabato 6 Novembre 2021

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo

Piazza Mercadante

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Domenica 7 Novembre 2021

Piazza Italia – Fuorigrotta

Piazzetta Totò

Piazza Quattro Giornate

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Mercoledì 10 Novembre 2021

Via Cervantes

Centro Direzionale

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Venerdì 12 Novembre 2021

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Sabato 13 Novembre 2021

Piazza Salvatore Di Giacomo – Posillipo

Piazza Mercadante

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Domenica 14 Novembre 2021

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei

Piazza Dante

Piazza Immacolata

Mercoledì 17 Novembre 2021

Via Cervantes

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Venerdì 19 Novembre 2021

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Sabato 20 Novembre 2021

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo

Piazza Mercadante

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Domenica 21 Novembre 2021

Piazza Italia-Fuorigrotta

Piazzetta Totò

Piazza Quattro Giornate

Viale del Poggio

Mercoledì 24 Novembre 2021

Via Cervantes

Centro Direzionale

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Venerdì 26 Novembre 2021

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Sabato 27 Novembre 2021

Piazza Salvatore Di Giacomo-Posillipo-

Piazza Mercadante

Mercato Coperto di Fuorigrotta, via Guidetti 72 – Parco San Paolo

Domenica 28 Novembre 2021

Villa Comunale

Viale Campi Flegrei

Piazza Dante

Piazza Immacolata

Maggiori informazioni – Mercatini Campagna Amica della Coldiretti

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata