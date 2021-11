Concerto di Claudio Baglioni ad Avellino: unica data in Campania

“Dodici Note Solo” sarà il primo grande concerto dal vivo di Claudio Baglioni dopo questo difficile e particolare periodo e sarà proposto nei palchi di 50 grandi teatri italiani. In Campania arriverà solo al Teatro Gesualdo di Avellino

Si terrà al Teatro Gesualdo di Avellino il giorno 11 marzo 2022 il grande, ed unico concerto dal vivo in Campania di Claudio Baglioni. I biglietti sono disponibili in prevendita online.

Un concerto atteso e appassionante che segna il ritorno degli show dal vivo per uno dei cantautori più amati d’Italia che ci proporrà “Dodici note solo“, un nuovo grande evento che sarà presentato in 50 teatri tra i più prestigiosi in Italia. Per la Campania ci sarà, al momento, un’unica data al Teatro Gesualdo di Avellino.

“Dodici Note Solo”, un nuovo eccezionale live che debutta al Teatro dell’Opera di Roma

“Dodici Note Solo” sarà un grande evento appassionante, esclusivo ed unico che debutterà il 24 gennaio 2022 in uno dei più grandi teatri d’Europa, il Teatro dell’Opera di Roma.

Sul palco Claudio Baglioni sarà la voce e si accompagnerà con il pianoforte e altri strumenti proponendo i brani più belli della sua lunga carriera sui palchi di 50 grandi teatri italiani: “Dodici Note Solo” sarà il primo grande concerto dal vivo ed un importante segnale di ripartenza.

Dopo il tour nei teatri Cladio Baglioni ha già annunciato una grande estate 2022 con concerti live dal vivo alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona sempre con “Dodici note: concerto per voce, solisti, orchestra e coro”, “un concerto di pop-rock sinfonico, che spazierà dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne”. Un grande live da non perdere.

Baglioni Dodici Note Solo: Biglietti, prezzi, orari e date

Quando: 11 marzo 2022

11 marzo 2022 Dove: Teatro Gesualdo di Avellino

Teatro Gesualdo di Avellino Prezzo biglietto: da 60 a 100 euro + prev.

da 60 a 100 euro + prev. Contatti e informazioni: Acquista i biglietti su TicketOne

