Un posto al sole, la soap opera girata a Napoli, compie 25 anni

Un posto al sole, la più grande soap opera della RAI, ambientata a Napoli e interamente prodotta in Italia, ha compiuto i suoi primi 25 anni perché la prima puntata fu trasmessa il 21 ottobre del 1996. Da allora ben 5,799 puntate, tutte girate a Napoli, ed una media di un milione e seicentomila spettatori che la vedono ogni giorno.

Ben 125 registi cambiati negli anni di cui 8 per Fremantle e 120 per Rai per la soap opera prodotta da Rai Fiction, Fremantle e girata sempre dal Centro di Produzione TV Rai di Napoli, che racconta quotidianamente la vita degli inquilini di Palazzo Palladini tra amori e amicizie ma anche tra vendette e gelosie, seguendo sempre argomenti attuali dalla tossicodipendenza alla violenza sulle donne, dal bullismo all’amore per gli animali.

Ben 2000 attori in 25 anni di UPAS

Oltre 2000 attori hanno partecipato alla serie tra cui i più longevi sono Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Germano Bellavia. Tra i tanti altri che hanno lavorato alla Soap ci sono anche attori diventati poi delle star come Serena Rossi, Cristiana Dell’Anna, Luca Ward e tanti altri.

Ad Un Posto al Sole hanno partecipato anche registi importanti tra i quali ricordiamo Gabriele Muccino, Stefano Sollima, Francesco Micciché, Vincenzo Terracciano. Importanti anche i numeri riguardanti i provini che sono stati fatti a ben 17.000 attori e poi sono state impegnate oltre 100.000 comparse.

L’ambientazione di un Posto al Sole sul mare di Napoli

Le riprese di Un posto al sole si svolgono tutte nel Centro di produzione Rai di Napoli di via Marconi, dove sono ricostruiti gli interni dei luoghi principale che appaiono in UPAS come gli appartamenti di Palazzo Palladini, il Caffè Vulcano, il Comando dei Vigili Urbani, i Cantieri Navali, la Villa di Marina, ecc.

Per le riprese esterne di Palazzo Palladini, dal 2004 per le riprese viene usata Villa Volpicelli, la splendida villa sul mare di Posillipo, mentre nelle prime stagioni era usata Villa Rocca Matilde (conosciuta anche come Villa Lauro). Villa Volpicelli ha una splendida terrazza sul mare dove vengono girate molte scene ma manca la spiaggia privata, e dal 2004 la spiaggia è stata eliminata dalle ambientazioni di UPAS.

La prima puntata iniziò con il funerale del conte Palladini e da li è poi nato tutto, una grande saga familiare ambientata sempre nel condominio napoletano di Posillipo, gestito dallo stesso portiere Raffaele, impersonato dall’indomito Patrizio Rispo, che rappresenta anche “la storia” della serie. UPAS da allora racconta la vita quotidiana degli abitanti del condominio di Palazzo Palladini e nei primi anni si incentrava sulle vicende della facoltosa famiglia Palladini, proprietaria dello stabile e dei cantieri che portano il loro nome.

Dalla morte del conte Giacomo Palladini tutta la sua fortuna è ereditata dalla famiglia del nipote Tancredi Palladini che è sposato con Federica Casale Palladini e ha tre figli: Alberto, Alessandro e Eleonora Palladini. Ma il conte lascia l’appartamento più bello, la “terrazza” alla figlia naturale, Anna Boschi, avuta con la governante, Maria Boschi che si trasferisce nel Palazzo assieme all’amica del cuore Silvia Graziani e al cugino di quest’ultima Guido Del Bue, e poi arrivano altri inquilini.

Oggi Un posto al sole è trasmessa in oltre 60 Paesi nel mondo e seguita da milioni di persone.

