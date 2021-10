I Måneskin in concerto dal vivo al Palapartenope di Napoli

Grandi successi per i Måneskin che dopo aver vinto quest’anno il festival di Sanremo hanno vinto a maggio anche la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2021

Il 26 e 27 marzo 2022 i Måneskin saranno a Napoli per un grande concerto dal vivo al Palapartenope di Fuorigrotta. Un concerto importante per i Måneskin che porteranno dal vivo nei grandi palazzetti italiani il loro tour basato sul secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”.

Grande anno il 2021 per i Måneskin che hanno vinto a febbraio il 71° Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni” che subito è diventato un disco d’oro e poi, a maggio, anche la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2021 sempre con la canzone Zitti e buoni che ha trionfato nel concorso che si è svolto presso la Rotterdam Ahoy, nei Paesi Bassi. E ora il gruppo Rock italiano chiuderà bene l’anno iniziando questo grande tour live che toccherà i palchi dei più importanti palazzetti italiani e tra questi ci sarà, nel 2022, anche il Palapartenope di Napoli.

Già tanti sold out per le date del tour dei Måneskin

Già sold out le prime date di Roma e Milano del 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e del 18 e 19 dicembre 2021 ad Assago (Mi) al Mediolanum Forum.

La tourne proseguirà nel 2022 fino a tutto aprile e i Måneskin saranno al Palapartenope di Napoli il 26 marzo 2022 per presentare il secondo album “Teatro D’Ira – Vol. I” altro album con tanta energia e sonorità crude e distorte con un po di rock tipico della band italiana,

E ora aspettiamo un grande successo anche per questo secondo album dopo quello di debutto “Il ballo della vita”, doppio disco di platino: il nuovo album che ascolteremo nei palasport si chiama Teatro d’ira – Vol.I ed è un disco tutto registrato in presa diretta, quasi come i bootleg degli anni ’70 e che ci fa vedere realmente lo stile aggressivo e attuale della band e che invita tutti a scrollarsi di dosso etichette standard ed essere se stessi infischiandosene dei giudizi della gente.

Per i due concerti di Napoli prezzi a partire da 40 e fino a 57 euro, a seconda, del settore in prevendita su TicketOne

