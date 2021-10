Capri Opera Festival 2021: la Cavalleria Rusticana e altri concerti da non perdere

Dopo i successi di settembre sull’isola di Capri arriva anche a Napoli il Capri Opera Festival 2021 con la sezione autunnale intitolata Terraferma e dei concerti da non perdere tra cui la Cavalleria Rusticana di Mascagni al Teatro Mediterraneo

Si svolgerà anche a Napoli dal 9 al 30 ottobre 2021, dopo i successi di settembre sull’isola di Capri, il Capri Opera Festival 2021 con una speciale sezione autunnale intitolata Terraferma. A Napoli appuntamenti da non perdere in scena nel settecentesco Palazzo Spinelli di Cariati, al Corso Vittorio Emanuele 180, sede dell’Istituto Pontano di Napoli.

Una bella rassegna dedicata all’opera lirica italiana nel mondo che vede la direzione artistica da Pasquale Amato e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e in collaborazione con i Rotary Club.

Capri Opera Festival Terraferma: l’opera lirica italiana nel mondo

Successo per il primo concerto di sabato 9 ottobre, presentato nel Salone degli Specchi di Palazzo Cariati, L’Europa in Salotto, un concerto lirico-sinfonico dedicato ai grandi compositori europei: da non perdere i successivi ed in particolare la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni nella rappresentazione del giorno 28 ottobre con l’allestimento originale del Capri Opera Festival.

venerdì 15 ottobre – Salone degli Specchi di Palazzo Cariati – ore 19:30 – Io sono Amade’ – straordinaria lezione-concerto sulla figura di Wolfgang Amadeus Mozart a cura della Maestra Valeria Ferrara.

Sabato 16 ottobre – Salone degli Specchi di Palazzo Cariati – ore 18 – Anema e Core, Napoli e il grande Amore – concerto dedicato alla canzone antica e classica napoletana. Le voci di Giuseppe Talamo (tenore), Vincenzo Tremante (tenore) e Francesco Auriemma (baritono) saranno accompagnate dalla Rotary Youth Chamber Orchestra Distretto 2101

Giovedì 28 ottobre 2021 – Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare – ore 20:45 – Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni – allestimento originale del Capri Opera Festival, diretto dal giovane Matteo Anselmi, con protagonisti gli artisti vincitori del Concorso a Ruoli Capri Opera Festival: Marika Franchino (Santuzza), Paola Vero (Lola), Gabriella Debattista (Lucia), Francesco Congiu (Turiddu) e Fabrizio Brancaccio (Alfio). Maestro Concertatore dell'atto unico verista sarà Francesco Di Mauro, coordinatore artistico della Orchestra Sinfonica Siciliana, che dirigerà l'Orchestra del Capri Opera Festival coadiuvato dal Coro diretto da Sergio Iennaco.

Venerdì 29 ottobre – Chiesa di San Carlo alle Mortelle – ore 19:30 – replica di Anema e Core, Napoli e il grande Amore – concerto dedicato alla canzone antica e classica napoletana. Le voci di Giuseppe Talamo (tenore), Vincenzo Tremante (tenore) e Francesco Auriemma (baritono) saranno accompagnate dalla Rotary Youth Chamber Orchestra Distretto 2101

Sabato 30 ottobre – Salone degli Specchi di Palazzo Cariati – ore 18 – Replica di Anema e Core, Napoli e il grande Amore – concerto dedicato alla canzone antica e classica napoletana. Le voci di Giuseppe Talamo (tenore), Vincenzo Tremante (tenore) e Francesco Auriemma (baritono) saranno accompagnate dalla Rotary Youth Chamber Orchestra Distretto 2101

L’ingresso agli eventi è consentito solo ai possessori di Green Pass in corso di validità. Prezzi spettacoli a partire da 10 euro – Abbonamento al Festival 50 euro – Per info e prenotazioni: +39 345 243 8370 / Capri Opera Festival

