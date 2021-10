Jazz&Baccalà, la rassegna di Jazz internazionale tra music & food

Torna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà l’evento che, da anni, propone in un teatro ad ogni spettacolo un grande concerto jazz e la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana coinvolgendo così il pubblico in un’esperienza sensoriale di gusto e di musica di qualità.

Riecco Jazz & Baccalà la rassegna di Jazz internazionale che si tiene da 6 anni, con successo, al Teatro Summarte di Somma Vesuviana e che per prima ha adottato il format music&food. Quest’anno la prima parte della 6^ edizione si terrà dal 15 ottobre fino a dicembre 2021 con 4 interessanti appuntamenti e poi continuerà nel 2022.

Degustazioni e poi il concerto con grandi esponenti del Jazz

Dopo la degustazione arriva il concerto con grandi esponenti del Jazz nazionale e internazionale offrendo al pubblico una particolare serata tra note del buon jazz e un’atmosfera di sapori e gusti unici. Un festival che viene organizzato da giovani ragazzi under 35, che hanno come mission il riscatto culturale dei Paesi Vesuviani.

Jazz&Baccalà è partner di IJazz e dall’inizio delle sue attività è in costante mutamento per il miglioramento delle buone pratiche per un turismo sostenibile, e dal 2020 ha anche il patrocinio del Parco Nazionale del Vesuvio.

Jazz&Baccalà gli appuntamenti fino a dicembre 2021

Già noti i prossimi 4 appuntamenti che sono

venerdì 15 ottobre con Daniele Sepe (Sax in Blind Mary) che si esibirà con Mario Nappi (piano), Davide Costagliola (basso) e Paolo Forlini (batteria).

(Sax in Blind Mary) che si esibirà con Mario Nappi (piano), Davide Costagliola (basso) e Paolo Forlini (batteria). Venerdì 29 ottobre ci sarà Armanda Desidery piano Quartet con Francesco Galatro (basso), Marco Fazzari (batteria), Gerardo Palumbo (percussioni).

con Francesco Galatro (basso), Marco Fazzari (batteria), Gerardo Palumbo (percussioni). Venerdì 12 Novembre appuntamento con Simona Boo e Diego Imparato che presenteranno “Comoverao”

che presenteranno “Comoverao” Venerdì 3 dicembre con Elio Coppola Tio chiude la rassegna con un “Tributo a Pino Daniele” Greg Rega Cantante, Elio Coppola Batteria, Alessandro Castiglione alla chitarra e Antonio Napolitano al basso

Gli appuntamenti sono con il dinner alle ore 21 e poi con la musica alle 22,15. La rassegna continuerà con nuove date per il 2022 .

Jazz&Baccalà: informazioni e prenotazioni

Prezzi orientativi 15 euro poltrona; 20 euro tavolo da confermare

Prenotazione obbligatoria ai numeri 3935667597–0813629579 o alla mail info@summarte.it

Maggiori informazioni sulle pagine Facebook o sul sito ufficiale

