Carosello Storico dei Carabinieri al Real Sito di Carditello con i cavalli Real Razza di Persano

Ph Fondazione Real Sito di Carditello

Cavalli e Cavalieri tornano nello splendido sito Borbonico di Carditello per uno spettacolo equestre con il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per festeggiare il quinto anno di attività della Fondazione Carditello

Grande festa domenica 17 ottobre 2021 a Carditello, lo splendido sito Borbonico in provincia di Caserta per l’evento Cavalli e Cavalieri. Una mattinata dedicata ai cavalli della Razza Governativa di Persano con uno straordinario spettacolo equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Una festa che si svolge a San Tammaro nei grandi spazi della ex tenuta Borbonica dove si allevavano all’epoca anche i cavalli della Real Razza di Persano che fu selezionata dai Borbone per affrontare le battaglie con esemplari resistenti e veloci, ma anche caratterizzati da grande eleganza, forza e leggerezza.

Nel Real Sito di Carditello un bellissimo spettacolo equestre

Per il quinto anno, la Reggia borbonica, ospiterà l’evento Cavalli & Cavalieri a partire dalle ore 10 di domenica 17 ottobre 2021 in collaborazione con il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, l’ultimo interamente montato delle Forze Armate italiane, alla presenza del generale di Corpo d’armata Antonio Pietro Marzo.

Uno spettacolo equestre da non perdere che si svolgerà sulle note musicali della Fanfara a cavallo con il reparto di formazione del Gruppo Squadroni “Pastrengo” che sarà per l’occasione composto da 32 binomi suddivisi in due plotoni, uno di cavalli grigi e l’altro di cavalli di colore.

E alla fine ci sarà anche l’esibizione conclusiva, che rievocherà le gloriose pagine della storia dell’Arma con il famoso e bellissimo Carosello storico con straordinarie evoluzioni e intrecci tra Cavalli e Cavalieri.

Il programma della giornata di domenica 17 ottobre 2021

Ore 10 saluti delle autorità e la presentazione dell’evento

Ore 10,30 il grande spettacolo equestre a cura del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Dalle 12 sarà possibile ammirare i cavalli della Razza Governativa di Persano, salvata dall’estinzione e allevata a Carditello dal principe Alduino di Ventimiglia: l’unico nucleo in purezza di circa 30 esemplari, con il marchio della razza, presente nel mondo, che ora viene allevato, come 100 anni fa, nella Reggia di Carditello.

E Sabato 16 ottobre a Carditello ci sarà la straordinaria Ballon Night.

Cavalli e Cavalieri: prezzi, orari e date

Quando: domenica 17 ottobre 2021 ore 10

domenica 17 ottobre 2021 ore 10 Dove: Real Sito di Carditello San Tammaro CE

Real Sito di Carditello San Tammaro CE Prezzo biglietto: 5 euro

5 euro Contatti e informazioni: Per accedere occorre esibire il Green Pass . informazioni 339.6861632

Per accedere occorre esibire il Green Pass informazioni 339.6861632 Evento ufficiale: Cavalli e Cavalieri

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata