Napoli Film Festival al Grenoble con cinque giorni di proiezioni e incontri con gli autori

Si terrà dal 22 al 26 settembre 2021 presso il Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli di via Crispi 86, la ventiduesima edizione del Napoli Film Festival. Un evento importante il Napoli Film Festival che vede la direzione artistica di Mario Violini e che presenta cinque giorni di proiezioni e incontri con gli autori, sempre con accesso di partecipanti con il Green Pass e documento personale.

Tutte le opere in concorso verranno proiettate dalle 16,30 nella Sala Dumas dell’Istituto Francese di Napoli con ingresso 5€ e non mancherà anche il concorso Schermo Napoli Corti, riservato a 20 cortometraggi realizzati da giovani autori campani o realizzati nel territorio della regione. Per le anteprime il prezzo di accesso è di 7 euro.

Tanti film e ospiti al Grenoble per il Napoli Film Festival

Tra i tanti ospiti del Napoli Film Festival atteso il grande regista polacco Jerzy Skolimowski, a cui viene dedicata una retrospettiva di tre film: “Il vergine”, Orso d’oro a Berlino nel 1967 (23 settembre ore 18,30), “Essential killing” (26 settembre ore 16,30) e l’inedito “11 minuti” (25 settembre ore 18,30) e l’incontro con il pubblico napoletano per sabato 25 settembre, alle ore 11,30.

Tra le anteprime internazionali, il film argentino “Piazzolla, la rivoluzione del tango”, di Daniel Rosenfeld (25 settembre ore 20,30) e “Dovlatov – I libri invisibili”, di Aleksey German Jr., Orso d’Argento al Festival di Berlino (23 settembre ore 20,30).

Da non perdere la Pre apertura del festival con l’anteprima del film “Benvenuti in Casa Esposito” di Gianluca Ansanelli con Giovanni Esposito, Antonia Truppo e Francesco Di Leva, alla presenza del regista e del cast, lunedì 20 settembre alle 21 al Metropolitan, e poi al cinema dal 23 settembre con Vision Distribution.

Accesso al Napoli Film Festival

Per accedere in sala è obbligatoria l’esibizione del Green Pass e di un documento di identità. L’ingresso è a pagamento: per SchermoNapoli – Concorso Corti Posto Unico € 5,00 mentre per le Proiezioni anteprime, eventi, incontri, ecc. Posto Unico € 7,00. Non sono previste riduzioni o entrate di favore. L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti in sala e in base alle normative vigenti.

Leggi il Programma Completo Napoli Film Festival. Per informazioni, prenotazioni biglietti Napoli Film Festival o info@napolifilmfestival.com.

