Concerti gratuiti sulla terrazza sul mare di Villa Fondi a Piano di Sorrento

Sei eccezionali concerti gratuiti sulla terrazza sul mare della splendida Villa Fondi a Piano di Sorrento organizzati dalla Società dei Concerti con noti solisti ed ensemble del panorama concertistico nazionale ed internazionale

Dal 6 al 19 settembre 2021 si terranno sei concerti ad ingresso gratuito, per la rassegna “I Concerti di Villa Fondi” sulla terrazza sul mare della splendida Villa Fondi a Piano di Sorrento. L’evento è organizzato dalla Società dei Concerti nel magnifico scenario di Villa Fondi de Sangro, e viene presentato per la prima volta in versione autunnale.

La rassegna “I Concerti di Villa Fondi” presentano noti solisti ed ensemble del panorama concertistico nazionale ed internazionale, tra cui ci saranno vincitori di prestigiosi premi e docenti delle accademie ed istituti di alta formazione musicale Italiani. La manifestazione è organizzata dal Comune di Piano di Sorrento e dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento con la direzione artistica del M° Paolo Scibilia.

I sei concerti della rassegna inizieranno tutti alle ore 20.30 e sono ad ingresso gratuito ma con posti limitati. L’accesso all’area spettacoli ed eventi avverrà in base alle disposizioni vigenti con i controlli previsti. In caso di maltempo, i concerti si terranno al chiuso.

I Concerti di Villa Fondi – Edizione Autunno 2021 – programma

Lunedì 6 settembre, ore 20.30 – Yuanfan Yang – pianoforte – “Note d’Avorio”: Omaggio a Fryderyk Chopin – In collaborazione con ”Keyboard Charitable Trust” London

Giovedì 9 settembre, ore 20.30 – Francesco Pio Bakiu – pianoforte – “Note d’Avorio”: Bach, Beethoven, Chopin, Albeniz, Rachmaninov

Domenica 12 settembre, ore 20.30 – Oleksandra Artemenko – pianoforte – Marlena Szpak – soprano – “Accordi di Divine Corde”: Chopin, Schubert, Schumann, Rachmaninov

Martedì 14 settembre, ore 20.30 – Samantha Sapienza – soprano – Nadia Testa – pianoforte

“AnDante Cantabile” – Omaggio a Dante (700° anniversario della morte) – Rossini, Puccini, Donizetti, Verdi, Zandonai, C. Pinzuti

Giovedì 16 settembre, ore 20.30 – Antonio Sarnelli de Sylva – baritono – Paolo Scibilia – pianoforte “Magia dell’Opera Italiana”: Arie d’Opera, Romanze e Canzoni di Bellini, Donizetti, Verdi, Tosti, Leoncavallo ed altri grandi compositori italiani

Domenica 19 settembre, ore 20.30 – Alessandro Gagliardi – pianoforte – “Note d’Avorio”: Chopin, Brahms

