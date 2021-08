Caravaggio e il naturalismo a Napoli: visita guidata straordinaria Palazzo Zevallos a Napoli

Una proposta interessante a Palazzo Zevallos a Napoli con una bella visita guidata per conoscere l’ultimo capolavoro del Caravaggio e non solo

Dopo il grande successo ottenuto con l’apertura gratuita di Ferragosto continuano le interessanti proposte per questo Agosto 2021 dal bellissimo Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo a Napoli, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo in città.

Sabato 21 agosto alle 17:30 – 18:30 si terrà una interessante visita guidata dal titolo Caravaggio e il naturalismo a Napoli: un appuntamento di approfondimento che ripercorre le tappe dell’attività napoletana di Caravaggio e indaga la sua influenza sulla produzione artistica in città.

Ricordiamo che a Palazzo Zevallos, tra i tanti capolavori è conservata anche l’ultima opera dipinta da Michelangelo Merisi detto il Caravaggio che è il bellissimo “Martirio di Sant’Orsola”, realizzata nel 1610, a poche settimane dalla sua drammatica morte. Il dipinto fu commissionato dal banchiere genovese Marcantonio Doria, la cui famiglia aveva per protettrice proprio Sant’Orsola, e fu eseguito dal Caravaggio in poco tempo proprio perché era in procinto di fuggire da Napoli.

Leggi anche: 3 opere di Caravaggio da vedere a Napoli

Caravaggio e il naturalismo a Napoli a Palazzo Zevallos

Per partecipare all’evento del pomeriggio di sabato 21 agosto 2021 ci sarà solo un piccolo contributo di 5,00 € a persona, con biglietto d’ingresso incluso. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800.454229 o via email a info@palazzozevallos.com.

Naturalmente, come in tutti i musei e luoghi d’arte sarà obbligatorio esibire il proprio Green Pass e rispettare le misure di sicurezza in vigore come distanziamento, obbligo mascherina ecc. Il Palazzo Zevallos trova in via Toledo 185, nel centro di Napoli.

Maggiori Informazioni – Palazzo Zevallos Napoli

Palazzo Zevallos Stigliano: prezzi, orari e date

Quando: dal 28/05/2021 al 26/09/2021

dal 28/05/2021 al 26/09/2021 Dove: Gallerie d’Italia, Palazzo Zevallos – Indicazioni stradali: Palazzo Zevallos Stigliano Via Toledo, 185, 80132 Napoli NA

Gallerie d’Italia, Palazzo Zevallos – Palazzo Zevallos Stigliano Via Toledo, 185, 80132 Napoli NA Orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30), chiuso lunedì

dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30), chiuso lunedì Prezzo biglietto: Ticket unico mostra e collezioni permanenti: Intero € 5 | Ridotto € 3. Gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Biglietti disponibili anche online su TicketOne

Ticket unico mostra e collezioni permanenti: Intero € 5 | Ridotto € 3. Gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Biglietti disponibili anche online su Contatti e informazioni: Numero verde 800.454229 – info@palazzozevallos.com (prenotazione obbligatoria per la visita guidata)

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata